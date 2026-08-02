Краткий пересказ от РИА ИИ
- Атака БПЛА привела к двум жертвам в Саратовской области.
- Губернатор Роман Бусаргин выразил соболезнования родным и близким погибших.
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Налет дронов на Саратовскую область привел к двум жертвам, сообщил губернатор Роман Бусаргин.
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"В результате атаки вражеских БПЛА погибли два человека. Слова соболезнования родным и близким. Им будет оказана вся необходимая помощь", — написал он на платформе "Макс".
Ранее утром глава региона рассказал о повреждениях гражданской инфраструктуры в Саратове и Энгельсе из-за удара беспилотников. На месте работают сотрудники оперативных служб.
В отличие от ВСУ, российские войска поражают исключительно военные объекты и предприятия ВПК противника. При нанесении ударов бойцы используют высокоточное оружие и дроны, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
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