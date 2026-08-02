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При атаке БПЛА в Саратовской области погибли два человека - РИА Новости, 02.08.2026
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06:17 02.08.2026 (обновлено: 08:45 02.08.2026)
При атаке БПЛА в Саратовской области погибли два человека

Бусаргин: при атаке БПЛА в Саратовской области погибли два человека

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Атака БПЛА привела к двум жертвам в Саратовской области.
  • Губернатор Роман Бусаргин выразил соболезнования родным и близким погибших.
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Налет дронов на Саратовскую область привел к двум жертвам, сообщил губернатор Роман Бусаргин.
«
"В результате атаки вражеских БПЛА погибли два человека. Слова соболезнования родным и близким. Им будет оказана вся необходимая помощь", — написал он на платформе "Макс".
Ранее утром глава региона рассказал о повреждениях гражданской инфраструктуры в Саратове и Энгельсе из-за удара беспилотников. На месте работают сотрудники оперативных служб.
В отличие от ВСУ, российские войска поражают исключительно военные объекты и предприятия ВПК противника. При нанесении ударов бойцы используют высокоточное оружие и дроны, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияСаратовская областьРоман БусаргинБеспилотникиВооруженные силы УкраиныСаратовЭнгельс
 
 
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