В Саратове при атаке БПЛА пострадали люди

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Саратове повреждена гражданская инфраструктура в результате атаки БПЛА.
- Предварительно, есть пострадавшие.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. В результате атаки БПЛА есть повреждения гражданской инфраструктуры в Саратове и Энгельсе, предварительно, есть пострадавшие, сообщил губернатор Роман Бусаргин.
"В результате атаки БПЛА есть повреждения гражданской инфраструктуры в Саратове и Энгельсе. На месте работают все оперативные службы. Предварительно, есть пострадавшие", - написал Бусаргин в Telegram-канале.
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