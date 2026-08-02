Силы ПВО за ночь уничтожили 635 украинских беспилотников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Средства ПВО за ночь уничтожили 635 беспилотных летательных аппаратов ВСУ.
- Беспилотные летательные аппараты были уничтожены над территориями нескольких регионов России и над акваториями Азовского и Черного морей.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Средства ПВО за ночь уничтожили 635 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией России, сообщает Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 635 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым, Краснодарского края и над акваториями Азовского и Черного морей", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
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