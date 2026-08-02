Сборная России стала второй в медальном зачете юниорского ЧМ по борьбе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная России заняла второе место в медальном зачете чемпионата мира по спортивной борьбе среди юниоров (до 17 лет) с пятью золотыми, двумя серебряными и семью бронзовыми наградами.
- Российские вольники и представители греко-римской борьбы одержали победы в командном зачете, а команда России по женской борьбе стала шестой.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Сборная России заняла второе место в медальном зачете чемпионата мира по спортивной борьбе среди юниоров (до 17 лет), который завершился в Баку.
По дисциплинам победы в командном зачете одержали российские вольники (146 очков) и представители греко-римской борьбы (127). Команда России по женской борьбе стала шестой (57 очков).
В мае Объединенный мир борьбы (UWW) сообщил о допуске российских и белорусских спортсменов до международных соревнований без каких-либо ограничений во всех возрастных категориях.