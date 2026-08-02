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Сборная России стала второй в медальном зачете юниорского ЧМ по борьбе - РИА Новости Спорт, 02.08.2026
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20:03 02.08.2026
Сборная России стала второй в медальном зачете юниорского ЧМ по борьбе

Сборная России заняла второе место в медальном зачете юниорского ЧМ по борьбе

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкВольная борьба
Вольная борьба - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная России заняла второе место в медальном зачете чемпионата мира по спортивной борьбе среди юниоров (до 17 лет) с пятью золотыми, двумя серебряными и семью бронзовыми наградами.
  • Российские вольники и представители греко-римской борьбы одержали победы в командном зачете, а команда России по женской борьбе стала шестой.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Сборная России заняла второе место в медальном зачете чемпионата мира по спортивной борьбе среди юниоров (до 17 лет), который завершился в Баку.
На счету россиян пять золотых, две серебряные и семь бронзовых наград. Лучшей в общем зачете стала команда США (5-4-3), третье место заняла сборная Ирана (5-1-4).
По дисциплинам победы в командном зачете одержали российские вольники (146 очков) и представители греко-римской борьбы (127). Команда России по женской борьбе стала шестой (57 очков).
В мае Объединенный мир борьбы (UWW) сообщил о допуске российских и белорусских спортсменов до международных соревнований без каких-либо ограничений во всех возрастных категориях.
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