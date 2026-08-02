Сборная России стала второй в медальном зачете юниорского ЧМ по борьбе

Краткий пересказ от РИА ИИ Сборная России заняла второе место в медальном зачете чемпионата мира по спортивной борьбе среди юниоров (до 17 лет) с пятью золотыми, двумя серебряными и семью бронзовыми наградами.

Российские вольники и представители греко-римской борьбы одержали победы в командном зачете, а команда России по женской борьбе стала шестой.

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Сборная России заняла второе место в медальном зачете чемпионата мира по спортивной борьбе среди юниоров (до 17 лет), который завершился в Баку.

На счету россиян пять золотых, две серебряные и семь бронзовых наград. Лучшей в общем зачете стала команда США (5-4-3), третье место заняла сборная Ирана (5-1-4).

По дисциплинам победы в командном зачете одержали российские вольники (146 очков) и представители греко-римской борьбы (127). Команда России по женской борьбе стала шестой (57 очков).