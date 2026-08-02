Российские вольники выиграли четыре медали за день на чемпионате мира

Краткий пересказ от РИА ИИ Абдуразак Шабанов завоевал золото в весовой категории до 92 кг.

Сергей Кармрян получил серебро в весовой категории до 60 кг, а Ислам Курахмаев и Мохмад Бисултанов стали бронзовыми призерами в весовых категориях до 51 кг и до 71 кг соответственно.

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Российские вольники стали обладателями четырех наград в заключительный день чемпионата мира по спортивной борьбе среди юниоров (до 17 лет), который завершился в Баку.

Золото завоевал Абдуразак Шабанов (весовая категория до 92 кг), серебро на счету Сергея Кармряна (до 60 кг), бронзовыми призерами стали Ислам Курахмаев (до 51 кг) и Мохмад Бисултанов (до 71 кг).