Российские вольники выиграли четыре медали за день на чемпионате мира

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Абдуразак Шабанов завоевал золото в весовой категории до 92 кг.
- Сергей Кармрян получил серебро в весовой категории до 60 кг, а Ислам Курахмаев и Мохмад Бисултанов стали бронзовыми призерами в весовых категориях до 51 кг и до 71 кг соответственно.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Российские вольники стали обладателями четырех наград в заключительный день чемпионата мира по спортивной борьбе среди юниоров (до 17 лет), который завершился в Баку.
Золото завоевал Абдуразак Шабанов (весовая категория до 92 кг), серебро на счету Сергея Кармряна (до 60 кг), бронзовыми призерами стали Ислам Курахмаев (до 51 кг) и Мохмад Бисултанов (до 71 кг).
В мае Объединенный мир борьбы (UWW) сообщил о допуске российских и белорусских спортсменов до международных соревнований без каких-либо ограничений во всех возрастных категориях.
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