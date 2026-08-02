"Спартак" пропустил на пятой минуте от "Ахмата" после нелепого пенальти

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Грозненский "Ахмат" получил право на пенальти в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского "Спартака" после того, как защитник гостей Кристофер Ву сыграл рукой при розыгрыше свободного удара у своих ворот.