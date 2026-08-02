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"Спартак" пропустил на пятой минуте от "Ахмата" после нелепого пенальти - РИА Новости Спорт, 02.08.2026
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Футбол
 
21:14 02.08.2026 (обновлено: 22:02 02.08.2026)
"Спартак" пропустил на пятой минуте от "Ахмата" после нелепого пенальти

"Ахмат" получил право на пенальти после ошибки Ву при розыгрыше свободного удара

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкФутбол. РПЛ. Матч "Спартак" - ЦСКА
Футбол. РПЛ. Матч Спартак - ЦСКА - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В матче второго тура РПЛ между «Ахматом» и «Спартаком» был назначен пенальти в ворота «Спартака».
  • Пенальти был назначен из-за того, что защитник «Спартака» Кристофер Ву сыграл рукой при розыгрыше свободного удара.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Грозненский "Ахмат" получил право на пенальти в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского "Спартака" после того, как защитник гостей Кристофер Ву сыграл рукой при розыгрыше свободного удара у своих ворот.
Матч проходит в Грозном. Вратарь "Спартака" Александр Максименко разыграл свободный удар, отдав передачу Ву. Защитник коснулся мяча рукой, чтобы установить его на углу площади ворот, после чего главный арбитр Антон Фролов назначил пенальти в ворота "красно-белых".
Российская премьер-лига (РПЛ)
02 августа 2026 • начало в 20:30
Завершен
Ахмат
1 : 2
Спартак Москва
05‎’‎ • Эгаш Касинтура (П)
39‎’‎ • Кристофер Ву
(Маркиньос)
90‎’‎ • Эсекьель Барко
Календарь Турнирная таблица История встреч
Пенальти на 5-й минуте реализовал Эгаш Касинтура.
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ФутболАхматСпартак МоскваКристофер ВуРПЛ 2026-2027 (Чемпионат России по футболу)
 
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