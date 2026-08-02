"Спартак" пропустил на пятой минуте от "Ахмата" после нелепого пенальти

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В матче второго тура РПЛ между «Ахматом» и «Спартаком» был назначен пенальти в ворота «Спартака».
- Пенальти был назначен из-за того, что защитник «Спартака» Кристофер Ву сыграл рукой при розыгрыше свободного удара.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Грозненский "Ахмат" получил право на пенальти в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского "Спартака" после того, как защитник гостей Кристофер Ву сыграл рукой при розыгрыше свободного удара у своих ворот.
02 августа 2026 • начало в 20:30
Завершен
05’ • Эгаш Касинтура (П)
39’ • Кристофер Ву
90’ • Эсекьель Барко
Пенальти на 5-й минуте реализовал Эгаш Касинтура.