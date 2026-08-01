Шнайдер вышла в полуфинал турнира WTA в Вашингтоне

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Диана Шнайдер обыграла Людмилу Самсонову в четвертьфинале теннисного турнира категории WTA 500 в Вашингтоне.
- Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Россиянка Диана Шнайдер обыграла соотечественницу Людмилу Самсонову в четвертьфинале теннисного турнира категории WTA 500 в Вашингтоне, призовой фонд которого превышает 1,6 млн долларов.
Встреча завершилась победой Шнайдер (18-я ракетка мира) над Самсоновой (70) со счетом 6:3, 6:4. Теннисистки провели на корте 1 час 29 минут.
Mubadala Citi DC Open
31 июля 2026 • начало в 23:40
Завершен
В полуфинале Шнайдер сыграет с американкой Джессикой Пегулой (3).