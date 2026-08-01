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Шнайдер вышла в полуфинал турнира WTA в Вашингтоне - РИА Новости Спорт, 01.08.2026
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Теннис
 
01:18 01.08.2026
Шнайдер вышла в полуфинал турнира WTA в Вашингтоне

Шнайдер обыграла Самсонову и вышла в полуфинал турнира WTA в Вашингтоне

© AP Photo / Emma Da SilvaДиана Шнайдер
Диана Шнайдер - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© AP Photo / Emma Da Silva
Диана Шнайдер. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Диана Шнайдер обыграла Людмилу Самсонову в четвертьфинале теннисного турнира категории WTA 500 в Вашингтоне.
  • Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Россиянка Диана Шнайдер обыграла соотечественницу Людмилу Самсонову в четвертьфинале теннисного турнира категории WTA 500 в Вашингтоне, призовой фонд которого превышает 1,6 млн долларов.
Встреча завершилась победой Шнайдер (18-я ракетка мира) над Самсоновой (70) со счетом 6:3, 6:4. Теннисистки провели на корте 1 час 29 минут.
Женская теннисная ассоциация (WTA)
Mubadala Citi DC Open
31 июля 2026 • начало в 23:40
Завершен
Диана Шнайдер
2 : 06:36:4
Людмила Самсонова
Календарь Турнирная таблица История встреч
В полуфинале Шнайдер сыграет с американкой Джессикой Пегулой (3).
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ТеннисСпортВашингтон (штат)Диана ШнайдерЛюдмила СамсоноваДжессика ПегулаЖенская теннисная ассоциация (WTA)
 
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