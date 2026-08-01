Кармо назвал целью ЦСКА в этом сезоне завоевание титула

Краткий пересказ от РИА ИИ Футболист московского ЦСКА Энрике Кармо заявил, что целью команды в этом сезоне является завоевание титула.

ЦСКА сыграл вничью с «Крыльями Советов» (1:1) в матче второго тура Российской премьер-лиги.

Перед третьим туром РПЛ ЦСКА предстоит сыграть против «Локомотива» в Кубке России 4 августа, а 8 августа — принять «Ростов».

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости, Андрей Михайлов. Футболист московского ЦСКА Энрике Кармо в разговоре с журналистами заявил, что целью команды в этом сезоне является завоевание титула.

ЦСКА в субботу на своем поле сыграл вничью с самарскими " Крыльями Советов " (1:1) в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

"Наша цель - титул. Для ее достижения есть возможности. Понятно, что будет сложно, ведь в лиге есть хорошие команды, но мы ЦСКА и мы должны ставить только самые высокие цели", - сказал Кармо.

Также бразилец подчеркнул, что считает молодость состава ЦСКА плюсом, а не минусом. "У нас действительно очень молодая команда, но независимо от возраста мы объединены общей целью. Уверен, что в этом году мы будем очень сильны. Нам нужно работать, чтобы покорились большие достижения", - отметил он.