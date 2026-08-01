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Кармо назвал целью ЦСКА в этом сезоне завоевание титула - РИА Новости Спорт, 01.08.2026
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20:05 01.08.2026
Кармо назвал целью ЦСКА в этом сезоне завоевание титула

Кармо: целью ЦСКА в этом сезоне является завоевание титула

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЭнрике Кармо
Энрике Кармо - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Энрике Кармо. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Футболист московского ЦСКА Энрике Кармо заявил, что целью команды в этом сезоне является завоевание титула.
  • ЦСКА сыграл вничью с «Крыльями Советов» (1:1) в матче второго тура Российской премьер-лиги.
  • Перед третьим туром РПЛ ЦСКА предстоит сыграть против «Локомотива» в Кубке России 4 августа, а 8 августа — принять «Ростов».
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости, Андрей Михайлов. Футболист московского ЦСКА Энрике Кармо в разговоре с журналистами заявил, что целью команды в этом сезоне является завоевание титула.
ЦСКА в субботу на своем поле сыграл вничью с самарскими "Крыльями Советов" (1:1) в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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"Наша цель - титул. Для ее достижения есть возможности. Понятно, что будет сложно, ведь в лиге есть хорошие команды, но мы ЦСКА и мы должны ставить только самые высокие цели", - сказал Кармо.
Также бразилец подчеркнул, что считает молодость состава ЦСКА плюсом, а не минусом. "У нас действительно очень молодая команда, но независимо от возраста мы объединены общей целью. Уверен, что в этом году мы будем очень сильны. Нам нужно работать, чтобы покорились большие достижения", - отметил он.
ЦСКА в третьем туре РПЛ 8 августа на своем поле примет "Ростов". Перед этим команда 4 августа стартует на групповом этапе пути РПЛ Кубка России гостевым матчем против московского "Локомотива".
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