Сергей Широков возглавит селекционную службу "Сибири"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В селекционной службе клуба «Сибирь» Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сформирована новая структура.
- Экс-игрок команды Сергей Широков занял пост руководителя новой структуры селекционной службы клуба и будет работать с первой командой и составом клуба Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ).
- Экс-игрок Валентин Пьянов станет старшим селекционером службы и будет отвечать за работу с молодежной командой и старшими возрастами школы.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Новосибирская "Сибирь" в Telegram-канале сообщила о формировании новой структуры селекционной службы клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в которую вошли экс-игроки команды Сергей Широков и Валентин Пьянов.
Пьянов принял решение о завершении игровой карьеры в среду. Он является воспитанником "Сибири" и на протяжении карьеры также выступал в КХЛ в составе омского "Авангарда", тольяттинской "Лады" и хабаровского "Амура". Всего на счету 35-летнего экс-форварда 627 матчей в лиге и 243 очка (95 голов + 148 передач). Он станет старшим селекционером службы и будет отвечать за работу с молодежной командой и старшими возрастами школы.
Широков на протяжении карьеры также выступал за столичные ЦСКА, "Спартак", омский "Авангард", петербургский СКА, с которым в 2017 году стал обладателем Кубка Гагарина, и екатеринбургский "Автомобилист". Всего в КХЛ он провел 937 матчей и набрал 576 очков (251+325). Также Широков сыграл 8 матчей в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за "Ванкувер Кэнакс". В составе сборной России стал олимпийским чемпионом Пхенчхана в 2018 году и двукратным чемпионом мира.
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