Сергей Широков возглавит селекционную службу "Сибири"

Краткий пересказ от РИА ИИ В селекционной службе клуба «Сибирь» Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сформирована новая структура.

Экс-игрок команды Сергей Широков занял пост руководителя новой структуры селекционной службы клуба и будет работать с первой командой и составом клуба Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ).

Экс-игрок Валентин Пьянов станет старшим селекционером службы и будет отвечать за работу с молодежной командой и старшими возрастами школы.

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Новосибирская "Сибирь" в Telegram-канале сообщила о формировании новой структуры селекционной службы клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в которую вошли экс-игроки команды Сергей Широков и Валентин Пьянов.

Широков в мае объявил о завершении карьеры в возрасте 40 лет. " Сибирь " стала последним клубом в карьере экс-форварда. Он занял пост руководителя новой структуры селекционной службы клуба и будет работать с первой командой и составом клуба Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ).

Пьянов принял решение о завершении игровой карьеры в среду. Он является воспитанником "Сибири" и на протяжении карьеры также выступал в КХЛ в составе омского "Авангарда", тольяттинской "Лады" и хабаровского "Амура". Всего на счету 35-летнего экс-форварда 627 матчей в лиге и 243 очка (95 голов + 148 передач). Он станет старшим селекционером службы и будет отвечать за работу с молодежной командой и старшими возрастами школы.