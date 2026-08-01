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Сергей Широков возглавит селекционную службу "Сибири" - РИА Новости Спорт, 01.08.2026
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Хоккей
 
10:56 01.08.2026
Сергей Широков возглавит селекционную службу "Сибири"

Олимпийский чемпион Сергей Широков возглавит селекционную службу "Сибири"

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкСергей Широков
Сергей Широков - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В селекционной службе клуба «Сибирь» Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сформирована новая структура.
  • Экс-игрок команды Сергей Широков занял пост руководителя новой структуры селекционной службы клуба и будет работать с первой командой и составом клуба Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ).
  • Экс-игрок Валентин Пьянов станет старшим селекционером службы и будет отвечать за работу с молодежной командой и старшими возрастами школы.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Новосибирская "Сибирь" в Telegram-канале сообщила о формировании новой структуры селекционной службы клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в которую вошли экс-игроки команды Сергей Широков и Валентин Пьянов.
Широков в мае объявил о завершении карьеры в возрасте 40 лет. "Сибирь" стала последним клубом в карьере экс-форварда. Он занял пост руководителя новой структуры селекционной службы клуба и будет работать с первой командой и составом клуба Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ).
Пьянов принял решение о завершении игровой карьеры в среду. Он является воспитанником "Сибири" и на протяжении карьеры также выступал в КХЛ в составе омского "Авангарда", тольяттинской "Лады" и хабаровского "Амура". Всего на счету 35-летнего экс-форварда 627 матчей в лиге и 243 очка (95 голов + 148 передач). Он станет старшим селекционером службы и будет отвечать за работу с молодежной командой и старшими возрастами школы.
Широков на протяжении карьеры также выступал за столичные ЦСКА, "Спартак", омский "Авангард", петербургский СКА, с которым в 2017 году стал обладателем Кубка Гагарина, и екатеринбургский "Автомобилист". Всего в КХЛ он провел 937 матчей и набрал 576 очков (251+325). Также Широков сыграл 8 матчей в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за "Ванкувер Кэнакс". В составе сборной России стал олимпийским чемпионом Пхенчхана в 2018 году и двукратным чемпионом мира.
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ХоккейСпортСергей ШироковВалентин ПьяновСибирьАвангардЛадаКХЛ 2025-2026Национальная хоккейная лига (НХЛ)
 
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