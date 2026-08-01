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Санчес попросил созвать конференцию глав МВД ЕС из-за ситуации в Сеуте - РИА Новости, 01.08.2026
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12:59 01.08.2026

Санчес попросил созвать конференцию глав МВД ЕС из-за ситуации в Сеуте

© AP Photo / Armin DurgutПремьер-министр Испании Педро Санчес
Премьер-министр Испании Педро Санчес - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© AP Photo / Armin Durgut
Премьер-министр Испании Педро Санчес. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Испании Педро Санчес попросил созвать экстренную видеоконференцию с главами МВД стран Евросоюза из-за миграционного кризиса в испанской Сеуте.
  • Он выразил озабоченность по поводу предвзятого отношения и ложных слухов со стороны некоторых стран блока, требующих временного исключения Испании из Шенгенской зоны.
  • Премьер заявил, что Испания восстановила пограничный контроль менее чем за 48 часов, оказала гуманитарную помощь и вернула практически всех, кто пересек границу страны.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Премьер-министр Испании Педро Санчес в письме председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и главе Евросовета Антониу Коште попросил в срочном порядке созвать экстренную видеоконференцию с главами МВД стран Евросоюза из-за миграционного кризиса в испанской Сеуте, сообщает радиостанция Cadena SER со ссылкой на текст письма.
Также в письме Санчес выразил озабоченность по поводу того, что некоторые страны блока действовали исходя из "предвзятости, ложных слухов, из-за невежества или в политических интересах", требуя временного исключения Испании из Шенгенской зоны. Он не стал называть конкретных членов блока.
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"Эта встреча должна позволить нам выработать общий ответ на подобные ситуации и вновь подтвердить, что безопасность наших внешних границ - это общая ответственность всех государств-членов, а не только тех, которые находятся на передовой линии союза", - цитирует радиостанция текст документа.
Также в письме премьер выступил с утверждением, что Испания восстановила пограничный контроль менее чем за 48 часов, оказала гуманитарную помощь и вернула практически всех, кто пересек границу страны, добавляет радио.
В пятницу власти нескольких стран ЕС, включая Италию, Чехию, Финляндию и Данию, призвали к временной приостановке членства Испании в Шенгенской зоне на фоне наплыва мигрантов из Марокко в город-анклав Сеуту.
В пятницу мэр-президент Сеуты Хуан Хесус Вивас заявил, что около 60 тысяч человек проникли за сутки в Сеуту из Марокко. Газета 20minutos со ссылкой на источники в испанской полиции сообщала, что около 53 тысяч мигрантов добровольно вернулись в Марокко.
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