Санчес попросил созвать конференцию глав МВД ЕС из-за ситуации в Сеуте

Краткий пересказ от РИА ИИ Премьер-министр Испании Педро Санчес попросил созвать экстренную видеоконференцию с главами МВД стран Евросоюза из-за миграционного кризиса в испанской Сеуте.

Он выразил озабоченность по поводу предвзятого отношения и ложных слухов со стороны некоторых стран блока, требующих временного исключения Испании из Шенгенской зоны.

Премьер заявил, что Испания восстановила пограничный контроль менее чем за 48 часов, оказала гуманитарную помощь и вернула практически всех, кто пересек границу страны.

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Премьер-министр Испании Педро Санчес в письме председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и главе Евросовета Антониу Коште попросил в срочном порядке созвать экстренную видеоконференцию с главами МВД стран Евросоюза из-за миграционного кризиса в испанской Сеуте, сообщает радиостанция Премьер-министр Испании Педро Санчес в письме председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и главе Евросовета Антониу Коште попросил в срочном порядке созвать экстренную видеоконференцию с главами МВД стран Евросоюза из-за миграционного кризиса в испанской Сеуте, сообщает радиостанция Cadena SER со ссылкой на текст письма.

Также в письме Санчес выразил озабоченность по поводу того, что некоторые страны блока действовали исходя из "предвзятости, ложных слухов, из-за невежества или в политических интересах", требуя временного исключения Испании из Шенгенской зоны. Он не стал называть конкретных членов блока.

"Эта встреча должна позволить нам выработать общий ответ на подобные ситуации и вновь подтвердить, что безопасность наших внешних границ - это общая ответственность всех государств-членов, а не только тех, которые находятся на передовой линии союза", - цитирует радиостанция текст документа.

Также в письме премьер выступил с утверждением, что Испания восстановила пограничный контроль менее чем за 48 часов, оказала гуманитарную помощь и вернула практически всех, кто пересек границу страны, добавляет радио.

В пятницу власти нескольких стран ЕС, включая Италию, Чехию, Финляндию и Данию, призвали к временной приостановке членства Испании в Шенгенской зоне на фоне наплыва мигрантов из Марокко в город-анклав Сеуту.