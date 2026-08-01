В Петербурге пьяная девушка ранила маникюрными ножницами мужчину

Маникюрные ножницы, которыми пьяная девушка ранила в ягодицы молодого человека в Санкт-Петербурге

Маникюрные ножницы, которыми пьяная девушка ранила в ягодицы молодого человека в Санкт-Петербурге

Краткий пересказ от РИА ИИ На Невском проспекте в Санкт-Петербурге нетрезвая девушка ранила молодого человека маникюрными ножницами, возвращавшего ей упавшую сумочку.

Инцидент произошел около пяти часов утра в субботу неподалеку от станции метро "Гостиный Двор".

Юношу госпитализировали с непроникающими ранениями, а девушку задержали росгвардейцы и доставили в полицию.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 авг - РИА Новости. Росгвардейцы задержали на Невском проспекте в историческом центре Санкт-Петербурга нетрезвую девушку, которая маникюрными ножницами ранила в ягодицы молодого человека, возвращавшего ей упавшую сумочку, сообщил региональный главк Росгвардии.

Согласно каналу ведомства на платформе " Макс ", конфликт между нетрезвыми девушкой и юношей произошел около пяти часов утра в субботу на Невском проспекте неподалеку от станции метро "Гостиный Двор".

"По предварительным данным, девушка уронила сумочку, а находившийся рядом 19-летний молодой человек поднял и вернул ей вещь. После этого она достала из сумки маникюрные ножницы и нанесла ими несколько ударов мужчине в область ягодицы", - рассказали в главном управлении Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области.

Отмечается, что юношу госпитализировали с непроникающими ранениями, а девушку задержали росгвардейцы, которых вызвали очевидцы.