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В Петербурге пьяная девушка ранила маникюрными ножницами мужчину - РИА Новости, 01.08.2026
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18:53 01.08.2026 (обновлено: 18:58 01.08.2026)
В Петербурге пьяная девушка ранила маникюрными ножницами мужчину

В Петербурге нетрезвая девушка ранила маникюрными ножницами мужчину

© Фото : Росгвардия. Санкт-Петербург и ЛО/MAXМаникюрные ножницы, которыми пьяная девушка ранила в ягодицы молодого человека в Санкт-Петербурге
Маникюрные ножницы, которыми пьяная девушка ранила в ягодицы молодого человека в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© Фото : Росгвардия. Санкт-Петербург и ЛО/MAX
Маникюрные ножницы, которыми пьяная девушка ранила в ягодицы молодого человека в Санкт-Петербурге
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На Невском проспекте в Санкт-Петербурге нетрезвая девушка ранила молодого человека маникюрными ножницами, возвращавшего ей упавшую сумочку.
  • Инцидент произошел около пяти часов утра в субботу неподалеку от станции метро "Гостиный Двор".
  • Юношу госпитализировали с непроникающими ранениями, а девушку задержали росгвардейцы и доставили в полицию.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 авг - РИА Новости. Росгвардейцы задержали на Невском проспекте в историческом центре Санкт-Петербурга нетрезвую девушку, которая маникюрными ножницами ранила в ягодицы молодого человека, возвращавшего ей упавшую сумочку, сообщил региональный главк Росгвардии.
Согласно каналу ведомства на платформе "Макс", конфликт между нетрезвыми девушкой и юношей произошел около пяти часов утра в субботу на Невском проспекте неподалеку от станции метро "Гостиный Двор".
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"По предварительным данным, девушка уронила сумочку, а находившийся рядом 19-летний молодой человек поднял и вернул ей вещь. После этого она достала из сумки маникюрные ножницы и нанесла ими несколько ударов мужчине в область ягодицы", - рассказали в главном управлении Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области.
Отмечается, что юношу госпитализировали с непроникающими ранениями, а девушку задержали росгвардейцы, которых вызвали очевидцы.
Она была доставлена в полицию, обстоятельства инцидента устанавливаются, добавили в Росгвардии.
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