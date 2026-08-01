В России обнаружили новый минерал, который стоит дороже золота

Краткий пересказ от РИА ИИ В России обнаружили ранее неизвестный науке минерал.

Его назвали "кольский ашкрофтин".

Уникальность образца заключается в наличии кальция, марганца и фтора в составе, а также в сложности структуры кристалла.

Его цена превосходит стоимость золота.

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. В России обнаружили ранее неизвестный науке минерал, сообщили РИА Новости в Минобрнауки.

"Исследователи из Кольского научного центра РАН, Санкт-Петербургского государственного университета и Минералогического музея имени А. Е. Ферсмана нашли неизвестный ранее минерал в Кировском руднике Хибинского массива", — заявили в ведомстве.

"В состав входит иттрий — редкоземельный элемент. Поэтому это уже не просто красивый камень, это химический архив земной коры — иттрий, кремний, калий, натрий и целая таблица Менделеева в одном кристалле", — пояснили в министерстве.

В ведомстве добавили, что только за налет на породе средняя цена составляет 145 долларов за миллиметр, что значительно превосходит стоимость золота.

Уникальность кольского образца состоит в наличии кальция, марганца и фтора в составе, а структура найденного кристалла входит в группу самых сложных среди всех известных науке минералов.