В России обнаружили новый минерал, который стоит дороже золота

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В России обнаружили ранее неизвестный науке минерал.
- Его назвали "кольский ашкрофтин".
- Уникальность образца заключается в наличии кальция, марганца и фтора в составе, а также в сложности структуры кристалла.
- Его цена превосходит стоимость золота.
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. В России обнаружили ранее неизвестный науке минерал, сообщили РИА Новости в Минобрнауки.
"Исследователи из Кольского научного центра РАН, Санкт-Петербургского государственного университета и Минералогического музея имени А. Е. Ферсмана нашли неизвестный ранее минерал в Кировском руднике Хибинского массива", — заявили в ведомстве.
Его назвали "кольский ашкрофтин".
"В состав входит иттрий — редкоземельный элемент. Поэтому это уже не просто красивый камень, это химический архив земной коры — иттрий, кремний, калий, натрий и целая таблица Менделеева в одном кристалле", — пояснили в министерстве.
В ведомстве добавили, что только за налет на породе средняя цена составляет 145 долларов за миллиметр, что значительно превосходит стоимость золота.
Уникальность кольского образца состоит в наличии кальция, марганца и фтора в составе, а структура найденного кристалла входит в группу самых сложных среди всех известных науке минералов.
Классический ашкрофтин — розоватый прозрачный, хрупкий и чрезвычайно редкий минерал класса силикатов. Крупнейшее месторождение находится в Гренландии. Также встречается в Канаде и Италии.
На Дальнем Востоке обнаружили новый для России вид бабочек
10 марта, 12:47