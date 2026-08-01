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В России обнаружили новый минерал, который стоит дороже золота - РИА Новости, 01.08.2026
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Наука
 
02:19 01.08.2026 (обновлено: 19:25 01.08.2026)
В России обнаружили новый минерал, который стоит дороже золота

РИА Новости: в России обнаружили новый минерал, который стоит дороже золота

© Фото : Минобрнауки РоссииКольский ашкрофтин
Кольский ашкрофтин - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© Фото : Минобрнауки России
Кольский ашкрофтин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В России обнаружили ранее неизвестный науке минерал.
  • Его назвали "кольский ашкрофтин".
  • Уникальность образца заключается в наличии кальция, марганца и фтора в составе, а также в сложности структуры кристалла.
  • Его цена превосходит стоимость золота.
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. В России обнаружили ранее неизвестный науке минерал, сообщили РИА Новости в Минобрнауки.
"Исследователи из Кольского научного центра РАН, Санкт-Петербургского государственного университета и Минералогического музея имени А. Е. Ферсмана нашли неизвестный ранее минерал в Кировском руднике Хибинского массива", — заявили в ведомстве.
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Его назвали "кольский ашкрофтин".
"В состав входит иттрий — редкоземельный элемент. Поэтому это уже не просто красивый камень, это химический архив земной коры — иттрий, кремний, калий, натрий и целая таблица Менделеева в одном кристалле", — пояснили в министерстве.
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В ведомстве добавили, что только за налет на породе средняя цена составляет 145 долларов за миллиметр, что значительно превосходит стоимость золота.
Уникальность кольского образца состоит в наличии кальция, марганца и фтора в составе, а структура найденного кристалла входит в группу самых сложных среди всех известных науке минералов.
Классический ашкрофтин — розоватый прозрачный, хрупкий и чрезвычайно редкий минерал класса силикатов. Крупнейшее месторождение находится в Гренландии. Также встречается в Канаде и Италии.
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