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Ученый раскрыл подробности о новом минерале, обнаруженном в России - РИА Новости, 01.08.2026
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17:57 01.08.2026 (обновлено: 19:20 01.08.2026)
Ученый раскрыл подробности о новом минерале, обнаруженном в России

Российские исследователи выполнили современный химический анализ нового минерала

© Фото : Минобрнауки РоссииКольский ашкрофтин
Кольский ашкрофтин - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© Фото : Минобрнауки России
Кольский ашкрофтин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские исследователи впервые почти за сто лет выполнили современный химический анализ минерала, близкого к ашкрофтину.
  • Ученые уточнили кристаллическую структуру минерала, которая представляет собой уникальное сочетание пористых наноскопических трубок и редких земель.
  • Пока неизвестно, является ли найденный минерал разновидностью ашкрофтина или представляет собой новый минерал.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Российские исследователи впервые почти за сто лет выполнили современный химический анализ минерала, близкого к ашкрофтину, что позволило уточнить его состав и кристаллическую структуру, рассказал РИА Новости генеральный директор Кольского научного центра РАН, академик РАН Сергей Кривовичев.
Ранее в Минобрнауки РФ сообщили РИА Новости, что российские исследователи нашли неизвестный ранее минерал и назвали находку "Кольский ашкрофтин". Крупнейшее месторождение классического ашкрофтина находится в Гренландии.
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"Минерал был открыт изначально в Гренландии на редкоземельном месторождении. Последний химический анализ этого минерала был сделан в 1924 году, после этого были некоторые дополнительные исследования. Я говорю о минерале, который называется ашкрофтин. Мы нашли минерал очень похожий и в первый раз, по сути дела, за 100 лет сделали новый химический анализ", - сказал Кривовичев.
Ученые уточнили кристаллическую структуру минерала. Он сочетает, с одной стороны, пористые наноскопические трубки, с другой стороны, редкие земли, что является уникальным сочетанием.
Кривовичев уточнил, что пока неизвестно, насколько найденный минерал идентичен гренландскому ашкрофтину, является ли он его разновидностью или представляет собой новый минерал.
Эти обстоятельства, а также редкость минерала в рудах и породах Хибинского горного массива не позволяют говорить о значимости находки для экономики. Вместе с тем, для современной минералогии это событие представляет значительный интерес.
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