Краткий пересказ от РИА ИИ Российские исследователи впервые почти за сто лет выполнили современный химический анализ минерала, близкого к ашкрофтину.

Ученые уточнили кристаллическую структуру минерала, которая представляет собой уникальное сочетание пористых наноскопических трубок и редких земель.

Пока неизвестно, является ли найденный минерал разновидностью ашкрофтина или представляет собой новый минерал.

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Российские исследователи впервые почти за сто лет выполнили современный химический анализ минерала, близкого к ашкрофтину, что позволило уточнить его состав и кристаллическую структуру, рассказал РИА Новости генеральный директор Кольского научного центра РАН, академик РАН Сергей Кривовичев.

Ранее в Минобрнауки РФ сообщили РИА Новости, что российские исследователи нашли неизвестный ранее минерал и назвали находку "Кольский ашкрофтин". Крупнейшее месторождение классического ашкрофтина находится в Гренландии

"Минерал был открыт изначально в Гренландии на редкоземельном месторождении. Последний химический анализ этого минерала был сделан в 1924 году, после этого были некоторые дополнительные исследования. Я говорю о минерале, который называется ашкрофтин. Мы нашли минерал очень похожий и в первый раз, по сути дела, за 100 лет сделали новый химический анализ", - сказал Кривовичев.

Ученые уточнили кристаллическую структуру минерала. Он сочетает, с одной стороны, пористые наноскопические трубки, с другой стороны, редкие земли, что является уникальным сочетанием.

Кривовичев уточнил, что пока неизвестно, насколько найденный минерал идентичен гренландскому ашкрофтину, является ли он его разновидностью или представляет собой новый минерал.