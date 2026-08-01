"Ленинградец" обыграл "Сочи" и одержал первую победу в сезоне Первой лиги

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Футбольный клуб «Ленинградец» обыграл «Сочи» в матче четвертого тура Первой лиги со счетом 2:1.
- «Ленинградец» одержал свою первую победу в текущем сезоне Первой лиги и с 4 очками занимает девятое место в таблице.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Футбольный клуб "Ленинградец" обыграл "Сочи" в матче четвертого тура Первой лиги.
Встреча в Рощине (Ленинградская область) завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, гол забил Артем Кулишев (64-я минута). На 81-й минуте автоголом отметился защитник гостей Игорь Калинин, позже на 84-й минуте он забил единственный мяч своей команды. На 72-й минуте по красной карточке получили Даниил Родин ("Ленинградец") и Михаил Игнатов ("Сочи").
"Ленинградец" одержал свою первую победу в текущем сезоне Первой лиги и с 4 очками занимает девятое место в таблице, "Сочи" (4 очка) идет 11-м.
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