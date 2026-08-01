Рейтинг@Mail.ru
"Ленинградец" обыграл "Сочи" и одержал первую победу в сезоне Первой лиги - РИА Новости Спорт, 01.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
17:54 01.08.2026
"Ленинградец" обыграл "Сочи" и одержал первую победу в сезоне Первой лиги

"Ленинградец" обыграл "Сочи", одержав первую победу в сезоне Первой лиги

© Фото : Пресс-служба ФК "Ленинградец"Футболисты "Ленинградца"
Футболисты Ленинградца - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© Фото : Пресс-служба ФК "Ленинградец"
Футболисты "Ленинградца". Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Футбольный клуб «Ленинградец» обыграл «Сочи» в матче четвертого тура Первой лиги со счетом 2:1.
  • «Ленинградец» одержал свою первую победу в текущем сезоне Первой лиги и с 4 очками занимает девятое место в таблице.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Футбольный клуб "Ленинградец" обыграл "Сочи" в матче четвертого тура Первой лиги.
Встреча в Рощине (Ленинградская область) завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, гол забил Артем Кулишев (64-я минута). На 81-й минуте автоголом отметился защитник гостей Игорь Калинин, позже на 84-й минуте он забил единственный мяч своей команды. На 72-й минуте по красной карточке получили Даниил Родин ("Ленинградец") и Михаил Игнатов ("Сочи").
"Ленинградец" одержал свою первую победу в текущем сезоне Первой лиги и с 4 очками занимает девятое место в таблице, "Сочи" (4 очка) идет 11-м.
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
"Торпедо" и "Шинник" сыграли вничью в матче Первой лиги
26 июля, 19:15
 
ФутболСпортЛенинградская областьПервая лигаАртем КулишевИгорь КалининДаниил РодинЛенинградецСочи
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Ювентус
    Ницца
    2
    0
  • Теннис
    Завершен
    Д. Пегула
    А. Калинская
    67
    35
  • Теннис
    Завершен
    К. Лютова
    К. Макнейли
    66
    34
  • Футбол
    Завершен
    Родина
    Ростов
    2
    4
  • Футбол
    Закончен (П)
    Бирмингем
    Барселона
    3
    2
  • Теннис
    Завершен
    А. Захарова
    Р. Сарасуа
    40
    66
  • Теннис
    Завершен
    Д. Шнайдер
    Л. Самсонова
    66
    34
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала