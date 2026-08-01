СМИ: "Арсенал" согласовал условия личного контракта Винисиусом

Ранее в СМИ появилась информация о том, что "Арсенал" заинтересован в приобретении Винисиуса. Отмечалось, что сумма возможной сделки может превысить 120 млн евро. При этом сообщалось, что переговоры бразильца с "Реалом" о продлении контракта осложнились из-за финансовых условий. В различных источниках подчеркивается, что окружение игрока запрашивало бонус в размере 80 млн евро за новое соглашение, а также изменение условий по использованию имиджевых прав. Также сообщалось, что новый главный тренер "Реала" Жозе Моуринью не считает бразильца незаменимым для своей версии команды.