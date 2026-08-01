СМИ: "Арсенал" согласовал условия личного контракта Винисиусом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Представители лондонского «Арсенала» достигли принципиальной договоренности по условиям личного контракта с футболистом мадридского «Реала» Винисиусом Жуниором.
- Агентская компания Roc Nation намерена провести переговоры с «Реалом» по возможному переходу игрока.
- Сумма возможной сделки может превысить 120 млн евро.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Представители лондонского "Арсенала" достигли принципиальной договоренности по условиям личного контракта с футболистом мадридского "Реала" Винисиусом Жуниором, сообщает аккаунт HandofArsenal в соцсети X.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что "Арсенал" заинтересован в приобретении Винисиуса. Отмечалось, что сумма возможной сделки может превысить 120 млн евро. При этом сообщалось, что переговоры бразильца с "Реалом" о продлении контракта осложнились из-за финансовых условий. В различных источниках подчеркивается, что окружение игрока запрашивало бонус в размере 80 млн евро за новое соглашение, а также изменение условий по использованию имиджевых прав. Также сообщалось, что новый главный тренер "Реала" Жозе Моуринью не считает бразильца незаменимым для своей версии команды.
Винисиус выступает за "Реал" с лета 2018 года, его соглашение истекает летом 2027 года. В составе "сливочных" форвард стал трехкратным чемпионом Испании, двукратным победителем Лиги чемпионов. В 2024 году Винисиус получил награду лучшему футболисту сезона по версии Международной федерации футбола (ФИФА).