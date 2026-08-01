МВД Испании обвинило ЕС в эгоизме из-за призывов к приостановке Шенгена

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр внутренних дел Испании назвал позицию европейцев, призывающих к временному исключению страны из Шенгенской зоны, эгоистичной и безответственной.
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Министр внутренних дел Фернандо Гранде-Марласка назвал позицию европейских стран, призывающих к временному исключению Испании из Шенгенской зоны, эгоистичной и безответственной.
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"Здесь мы уже говорим либо о двуличии, либо о невежестве, о незнании ситуации. Потому что вы хорошо знаете, что Сеута не входит в Шенгенскую зону. Это было использовано в абсолютно политических целях", — сказал он на пресс-конференции.
Накануне власти нескольких стран ЕС, включая Италию, Чехию, Финляндию и Данию, призвали к временной приостановке членства Испании в Шенгенской зоне из-за наплыва мигрантов из Марокко в Сеуту — испанский автономный город-анклав, расположенный в Северной Африке.
За последние сутки число нелегалов достигло почти 60 тысяч. Как минимум семь тысяч из них — несовершеннолетние, а все население Сеуты составляет около 83 тысяч человек. Как передают СМИ со ссылкой на МВД Испании, более 48,3 тысячи марокканцев уже вернулись на родину. При этом сообщается, что по меньшей мере 67 человек погибли при попытке попасть в город.
Глава правительства Педро Санчес назвал массовый прорыв границы мигрантами нападением и нарушением территориальной целостности государства. Власти направили в Сеуту дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и военнослужащих.