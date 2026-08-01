МВД Испании обвинило ЕС в эгоизме из-за призывов к приостановке Шенгена

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"Здесь мы уже говорим либо о двуличии, либо о невежестве, о незнании ситуации. Потому что вы хорошо знаете, что Сеута не входит в Шенгенскую зону. Это было использовано в абсолютно политических целях", — сказал он на пресс-конференции.