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Дзюба мечтает о возвращении в "Спартак", считает агент Селюк - РИА Новости Спорт, 01.08.2026
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Футбол
 
16:33 01.08.2026
Дзюба мечтает о возвращении в "Спартак", считает агент Селюк

Селюк: Дзюба мечтает вернуться в "Спартак", будет идеальное завершение карьеры

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкАртем Дзюба
Артем Дзюба - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
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Артем Дзюба. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Агент Дмитрий Селюк считает, что экс-капитан сборной России по футболу Артем Дзюба мечтает о возвращении в московский "Спартак".
  • По мнению Селюка, Дзюба хотел бы закончить карьеру на красивой ноте.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Агент Дмитрий Селюк считает, что находящийся без клуба экс-капитан сборной России по футболу Артем Дзюба мечтает о возвращении в московский "Спартак".
"Многие уже не рассматривают Дзюбу как игрока, он больше символ российского футбола, переходящий для определенных рекордов. Думаю, сейчас ему действительно наплевать на зарплату, но он бы хотел закончить карьеру на очень красивой ноте. Наверняка внутри он мечтает о "Спартаке". Такой исход был бы для него идеальным вариантом. Понятно, что не всегда, но периодически его могли бы использовать при игре с определенными соперниками", - сказал Селюк РИА Новости.
Дзюбе 37 лет, он находится в статусе свободного агента с момента завершения сезона-2025/26, когда истек срок его контракта с "Акроном". Форвард является воспитанником "Спартака", он выступал за клуб в 2006-2015 годах с перерывами на аренду.
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ФутболСпортАртём ДзюбаДмитрий СелюкСпартак МоскваАкрон (Тольятти)РоссияРПЛ 2026-2027 (Чемпионат России по футболу)
 
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