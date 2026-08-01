Дзюба мечтает о возвращении в "Спартак", считает агент Селюк

"Многие уже не рассматривают Дзюбу как игрока, он больше символ российского футбола, переходящий для определенных рекордов. Думаю, сейчас ему действительно наплевать на зарплату, но он бы хотел закончить карьеру на очень красивой ноте. Наверняка внутри он мечтает о "Спартаке". Такой исход был бы для него идеальным вариантом. Понятно, что не всегда, но периодически его могли бы использовать при игре с определенными соперниками", - сказал Селюк РИА Новости.