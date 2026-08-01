Газизов призвал делать выводы о перспективах "Динамо" после 10 туров РПЛ

Краткий пересказ от РИА ИИ Генеральный директор махачкалинского ФК «Динамо» Шамиль Газизов призвал делать выводы о перспективах команды в РПЛ после 10 туров.

Махачкалинское «Динамо» одержало волевую победу над московским «Локомотивом» со счетом 2:1 во втором туре РПЛ и занимает первое место в турнирной таблице, набрав шесть очков.

В третьем туре РПЛ 9 августа махачкалинское «Динамо» на выезде встретится с московским «Динамо», а перед этим 4 августа сыграет домашний матч против самарских «Крыльев Советов» на групповом этапе пути РПЛ Кубка России.

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости, Андрей Михайлов. Генеральный директор махачкалинского футбольного клуба "Динамо" Шамиль Газизов в разговоре с РИА Новости призвал делать выводы о перспективах команды в Российской премьер-лиге (РПЛ) после 10 туров.

Махачкалинское " Динамо " в субботу на своем поле одержало волевую победу над московским " Локомотивом " (2:1) во втором туре РПЛ. После двух игр команда из Дагестана занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав шесть очков.

"Все только начинается. Какие-то выводы можно будет делать после 10-го тура. Пока разгоняемся. Я свои мечты придержу при себе", - сказал Газизов.

"Мы провели качественный матч и во второй игре подряд одержали волевую победу. Это очень дорогого стоит! Хотел бы отметить самоотдачу и желание победить, Вадима Валентиновича Евсеева и его тренерский штаб, а также наших болельщиков! "Локомотив" - очень сильный соперник, но мы в некоторых компонентах были сильнее - были чуть быстрее, острее и агрессивнее", - отметил собеседник агентства.