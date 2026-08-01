Рейтинг@Mail.ru
Газизов призвал делать выводы о перспективах "Динамо" после 10 туров РПЛ - РИА Новости Спорт, 01.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
22:01 01.08.2026

Газизов призвал делать выводы о перспективах "Динамо" после 10 туров РПЛ

© Фото : Сайт ФК "Динамо" (Махачкала)Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов
Генеральный директор махачкалинского Динамо Шамиль Газизов - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© Фото : Сайт ФК "Динамо" (Махачкала)
Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов . Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генеральный директор махачкалинского ФК «Динамо» Шамиль Газизов призвал делать выводы о перспективах команды в РПЛ после 10 туров.
  • Махачкалинское «Динамо» одержало волевую победу над московским «Локомотивом» со счетом 2:1 во втором туре РПЛ и занимает первое место в турнирной таблице, набрав шесть очков.
  • В третьем туре РПЛ 9 августа махачкалинское «Динамо» на выезде встретится с московским «Динамо», а перед этим 4 августа сыграет домашний матч против самарских «Крыльев Советов» на групповом этапе пути РПЛ Кубка России.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости, Андрей Михайлов. Генеральный директор махачкалинского футбольного клуба "Динамо" Шамиль Газизов в разговоре с РИА Новости призвал делать выводы о перспективах команды в Российской премьер-лиге (РПЛ) после 10 туров.
Махачкалинское "Динамо" в субботу на своем поле одержало волевую победу над московским "Локомотивом" (2:1) во втором туре РПЛ. После двух игр команда из Дагестана занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав шесть очков.
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
"Балтика" объявила о трансфере Муйоколо в перерыве матча против "Динамо"
Вчера, 21:55
"Все только начинается. Какие-то выводы можно будет делать после 10-го тура. Пока разгоняемся. Я свои мечты придержу при себе", - сказал Газизов.
"Мы провели качественный матч и во второй игре подряд одержали волевую победу. Это очень дорогого стоит! Хотел бы отметить самоотдачу и желание победить, Вадима Валентиновича Евсеева и его тренерский штаб, а также наших болельщиков! "Локомотив" - очень сильный соперник, но мы в некоторых компонентах были сильнее - были чуть быстрее, острее и агрессивнее", - отметил собеседник агентства.
Махачкалинское "Динамо" в третьем туре РПЛ 9 августа на выезде встретится с московским "Динамо". Перед этим команда 4 августа стартует на групповом этапе пути РПЛ Кубка России домашним матчем против самарских "Крыльев Советов".
Энрике Кармо - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
Кармо назвал целью ЦСКА в этом сезоне завоевание титула
Вчера, 20:05
 
ФутболСпортРоссияРеспублика ДагестанШамиль ГазизовДинамо МоскваЛокомотив (Москва)Крылья СоветовРПЛ 2026-2027 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Ювентус
    Ницца
    2
    0
  • Теннис
    Завершен
    Д. Пегула
    А. Калинская
    67
    35
  • Теннис
    Завершен
    К. Лютова
    К. Макнейли
    66
    34
  • Футбол
    Завершен
    Родина
    Ростов
    2
    4
  • Футбол
    Закончен (П)
    Бирмингем
    Барселона
    3
    2
  • Теннис
    Завершен
    А. Захарова
    Р. Сарасуа
    40
    66
  • Теннис
    Завершен
    Д. Шнайдер
    Л. Самсонова
    66
    34
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала