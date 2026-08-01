Гол Даку принес "Рубину" победу над "Акроном" в РПЛ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Казанский «Рубин» одержал победу над тольяттинским «Акроном» в гостевом матче второго тура чемпионата России по футболу со счетом 2:1.
- В следующем туре «Рубин» примет «Оренбург», а «Акрон» встретится с московским «Локомотивом».
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Казанский "Рубин" нанес поражение тольяттинскому "Акрону" в гостевом матче второго тура чемпионата России по футболу.
Встреча, которая прошла в субботу в Самаре, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. У победителей отличились Андерсон Арройо (15-я минута) и Мирлинд Даку (19). В составе хозяев гол забил 19-летний Арсений Дмитриев (29), для которого этот мяч стал дебютным в РПЛ.
01 августа 2026 • начало в 14:00
Завершен
29’ • Арсений Дмитриев
15’ • Андерсон Арройо
19’ • Мирлинд Даку
Одержавшая первую победу в сезоне казанская команда в следующем туре 9 августа примет "Оренбург", а потерпевшие второе поражение тольяттинцы днем ранее на выезде встретятся с московским "Локомотивом".
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