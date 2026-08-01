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Гол Даку принес "Рубину" победу над "Акроном" в РПЛ - РИА Новости Спорт, 01.08.2026
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Футбол
 
16:00 01.08.2026 (обновлено: 16:01 01.08.2026)
Гол Даку принес "Рубину" победу над "Акроном" в РПЛ

"Рубин" благодаря голу Даку одержал победу над "Акроном" в РПЛ

© РИА Новости / Юрий Стрелец | Перейти в медиабанкМирлинд Даку (справа)
Мирлинд Даку (справа) - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости / Юрий Стрелец
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Казанский «Рубин» одержал победу над тольяттинским «Акроном» в гостевом матче второго тура чемпионата России по футболу со счетом 2:1.
  • В следующем туре «Рубин» примет «Оренбург», а «Акрон» встретится с московским «Локомотивом».
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Казанский "Рубин" нанес поражение тольяттинскому "Акрону" в гостевом матче второго тура чемпионата России по футболу.
Встреча, которая прошла в субботу в Самаре, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. У победителей отличились Андерсон Арройо (15-я минута) и Мирлинд Даку (19). В составе хозяев гол забил 19-летний Арсений Дмитриев (29), для которого этот мяч стал дебютным в РПЛ.
Российская премьер-лига (РПЛ)
01 августа 2026 • начало в 14:00
Завершен
Акрон
1 : 2
Рубин
29‎’‎ • Арсений Дмитриев
(Константин Марадишвили)
15‎’‎ • Андерсон Арройо
19‎’‎ • Мирлинд Даку
Календарь Турнирная таблица История встреч
Одержавшая первую победу в сезоне казанская команда в следующем туре 9 августа примет "Оренбург", а потерпевшие второе поражение тольяттинцы днем ранее на выезде встретятся с московским "Локомотивом".
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ФутболСпортМирлинд ДакуРубинРПЛ 2026-2027 (Чемпионат России по футболу)Акрон (Тольятти)Арсений Дмитриев
 
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