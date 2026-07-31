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Суд арестовал второго фигуранта дела об избиении ученого на Урале - РИА Новости, 31.07.2026
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13:53 31.07.2026 (обновлено: 16:01 31.07.2026)
Суд арестовал второго фигуранта дела об избиении ученого на Урале

Суд арестовал до 28 сентября второго фигуранта дела об избиении ученого Зезина

© РИА НовостиАркадий Вагнер в суде
Аркадий Вагнер в суде - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости
Аркадий Вагнер в суде
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Октябрьский районный суд Екатеринбурга арестовал второго фигуранта дела об избиении ученого Никиты Зезина.
  • Аркадий Вагнер останется под стражей до 28 сентября.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 июл — РИА Новости. Октябрьский районный суд Екатеринбурга арестовал второго фигуранта уголовного дела, возбужденного по факту избиения известного ученого-агрария Никиты Зезина, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Вагнера Аркадия заключить под стражу на срок до 28 сентября", — огласил решение судья.
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На заседании Вагнер заявил, что действовал в состоянии аффекта, не трогал Зезина, а всего лишь толкнул в плечо его заместителя Александра Шанина. По его словам, он сделал это потому, что, как рассказали дети, Шанин пригрозил им палкой.
Накануне в СИЗО уже отправили Александра Реверука. Обоих мужчин обвиняют в хулиганстве, вину они не признают.
Никита Зезин, директор Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН, умер 22 июля, по предварительным данным, от сердечного приступа. При этом депутат свердловского Законодательного собрания Вячеслав Вегнер рассказал, что 13 июля ученого жестоко избили.
По словам парламентария, в тот день Зезин и его заместитель Александр Шанин осматривали опытные поля и столкнулись с детьми на квадроциклах, которые портили посевы. Ученый позвонил их родителям и сказал, что довезет детей до института. На месте их встретили мужчины, которые набросились на растениеводов и стали их избивать. Зезина в результате доставили в больницу.
По мнению опрошенных РИА Новости юристов, дело могут переквалифицировать на более тяжкий состав.
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ПроисшествияУралЕкатеринбургНикита Зезин
 
 
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