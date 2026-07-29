Депутат: дело о гибели ученого Зезина могут переквалифицировать

Краткий пересказ от РИА ИИ Известный уральский ученый Никита Зезин скончался на 68-м году жизни 22 июля после того, как был жестоко избит.

По делу о нападении на ученого задержан 38-летний житель Екатеринбурга, ему предъявлены обвинения в совершении хулиганских действий.

Депутат заксобрания Свердловской области Вячеслав Вегнер полагает, что дело может быть переквалифицировано с хулиганства на причинение тяжкого вреда здоровью и в нем может появиться второй фигурант.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Депутат заксобрания Свердловской области Вячеслав Вегнер полагает, что дело, которое касается гибели известного уральского ученого Никиты Зезина, может быть переквалифицировано с хулиганства на причинение тяжкого вреда здоровью и в нем может появиться второй фигурант.

Известный уральский ученый, директор Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН Никита Зезин скончался на 68-м году жизни 22 июля. Вегнер разместил на своей странице "ВКонтакте" сведения о том, что незадолго до смерти Зезин был жестоко избит.

Ученый умер в больнице, куда был доставлен после конфликта. В среду по делу о нападении на него следователи задержали 38-летнего жителя Екатеринбурга, ему предъявили обвинения в совершении хулиганских действий. На Зезина был подан встречный иск.

"Тринадцатого июля произошла эта ситуация, когда Никита Николаевич был избит. Он вместе со своим заместителем объезжали участки для контроля всходов, на одном из полей в пять часов вечера они заметили подростков, которые гоняли по полям на квадроциклах и застряли там. Был уже вечер, он посчитал, что неправильно оставлять детей в опасности", – сказал РИА Новости Вегнер.

Он уточнил, что дети были возрастом примерно восьми-девяти лет, их было пятеро, они не могли справиться с тремя большими квадроциклами, поэтому Зезин попросил телефон одного из родителей, позвонил ему и предупредил, что детей привезет в поселок Исток, где находится институт, и там передаст их родителям.

По словам собеседника, после того, как ученые с детьми прибыли к зданию института, туда подъехали четыре джипа, из серого Nissan выскочили двое. Он рассказал, что, оскорбляя Зезина, эти люди плюнули ему в лицо, начали избивать, затем пинать. Когда Никита Николаевич почти потерял сознание, они переключились на его заместителя Александра Шанина. Вегнер отметил, что все происходило на глазах у детей, которых затем мужчины посадили в машину и уехали.

"Сегодня проводили следственные действия на месте преступления. Вчера были выявлены все участники этого безобразного поступка. Принимается решение по задержанию второго. Уголовное дело возбуждено по 213-ой статье ("Хулиганство" – ред.), но я понимаю, что, скорее всего, будет переквалифицировано в 111-ую ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" – ред.)", – считает депутат.

По его сведениям, нападавших было двое, "остальные наблюдали".

"Если человек звонит родителям детей и говорит, что сейчас привезет их по тому-то адресу, подъезжайте, где здесь факт похищения? Мало того, что они (вторая сторона конфликта – ред.) еще говорят, что он не просто похитил, а якобы избил этих детей", – сказал Вегнер, отвечая на вопрос, что ему известно о встречном заявлении на Зезина.