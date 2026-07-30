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На Урале арестовали обвиняемого по делу об избиении ученого Зезина - РИА Новости, 30.07.2026
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16:42 30.07.2026 (обновлено: 17:50 30.07.2026)
На Урале арестовали обвиняемого по делу об избиении ученого Зезина

Суд арестовал одного из обвиняемых по делу об избиении ученого Зезина

© РИА Новости / Ирина Семенова | Перейти в медиабанкФигурант по делу об избиении ученого РАН Никиты Зезина, бизнесмен Александр Реверук в Октябрьском районном суде в Екатеринбурге
Фигурант по делу об избиении ученого РАН Никиты Зезина, бизнесмен Александр Реверук в Октябрьском районном суде в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Ирина Семенова
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Фигурант по делу об избиении ученого РАН Никиты Зезина, бизнесмен Александр Реверук в Октябрьском районном суде в Екатеринбурге
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Суд в Екатеринбурге арестовал Александра Реверука, обвиняемого в причастности к избиению ученого Никиты Зезина.
  • Его заключили под стражу до 26 сентября.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июл — РИА Новости. Октябрьский райсуд Екатеринбурга арестовал Александра Реверука, обвиняемого по делу об избиении ученого Никиты Зезина.
Его заключили под стражу до 26 сентября.
Задержание обвиняемого в избиении ученого Зезина в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
Друг обвиняемого в избиении ученого Зезина рассказал свою версию инцидента
Вчера, 15:50
На вопрос журналистов, раскаивается ли он в содеянном, обвиняемый заявил, что не причастен к смерти ученого.
Зезин — директор Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН — умер 22 июля, предварительно, от сердечного приступа. При этом депутат свердловского Заксобрания Вячеслав Венгер рассказал, что незадолго до смерти его жестоко избили.
По словам парламентария, 13 июля ученый вместе с заместителем Александром Шаниным осматривал опытные поля. Они столкнулись с подростками, которые разъезжали на квадроциклах и тем самым портили посевы. Зезин позвонил их родителям и сказал, что довезет детей до института. На месте на растениеводов набросились Реверук и его партнер по бизнесу Аркадий Вагнер.
Они оба проходят по уголовному делу о хулиганстве, однако опрошенные РИА Новости юристы сходятся во мнении, что статью могут переквалифицировать. Заседание по избранию меры пресечения второму фигуранту должно состояться завтра.
Никита Зезин - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
Задолжал сотни тысяч. Что известно об обвиняемых в избиении ученого Зезина
29 июля, 15:00
 
ПроисшествияНикита ЗезинЕкатеринбургРоссийская академия наук
 
 
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