На Урале арестовали обвиняемого по делу об избиении ученого Зезина

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Суд в Екатеринбурге арестовал Александра Реверука, обвиняемого в причастности к избиению ученого Никиты Зезина.
- Его заключили под стражу до 26 сентября.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июл — РИА Новости. Октябрьский райсуд Екатеринбурга арестовал Александра Реверука, обвиняемого по делу об избиении ученого Никиты Зезина.
Его заключили под стражу до 26 сентября.
На вопрос журналистов, раскаивается ли он в содеянном, обвиняемый заявил, что не причастен к смерти ученого.
По словам парламентария, 13 июля ученый вместе с заместителем Александром Шаниным осматривал опытные поля. Они столкнулись с подростками, которые разъезжали на квадроциклах и тем самым портили посевы. Зезин позвонил их родителям и сказал, что довезет детей до института. На месте на растениеводов набросились Реверук и его партнер по бизнесу Аркадий Вагнер.
Они оба проходят по уголовному делу о хулиганстве, однако опрошенные РИА Новости юристы сходятся во мнении, что статью могут переквалифицировать. Заседание по избранию меры пресечения второму фигуранту должно состояться завтра.