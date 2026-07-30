Фигурант по делу об избиении ученого РАН Никиты Зезина, бизнесмен Александр Реверук в Октябрьском районном суде в Екатеринбурге

Фигурант по делу об избиении ученого РАН Никиты Зезина, бизнесмен Александр Реверук в Октябрьском районном суде в Екатеринбурге

На Урале арестовали обвиняемого по делу об избиении ученого Зезина

Краткий пересказ от РИА ИИ Суд в Екатеринбурге арестовал Александра Реверука, обвиняемого в причастности к избиению ученого Никиты Зезина.

Его заключили под стражу до 26 сентября.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июл — РИА Новости. Октябрьский райсуд Екатеринбурга арестовал Александра Реверука, обвиняемого по делу об избиении ученого Никиты Зезина.

Его заключили под стражу до 26 сентября.

На вопрос журналистов, раскаивается ли он в содеянном, обвиняемый заявил, что не причастен к смерти ученого.

Зезин — директор Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН — умер 22 июля, предварительно, от сердечного приступа. При этом депутат свердловского Заксобрания Вячеслав Венгер рассказал, что незадолго до смерти его жестоко избили.

По словам парламентария, 13 июля ученый вместе с заместителем Александром Шаниным осматривал опытные поля. Они столкнулись с подростками, которые разъезжали на квадроциклах и тем самым портили посевы. Зезин позвонил их родителям и сказал, что довезет детей до института. На месте на растениеводов набросились Реверук и его партнер по бизнесу Аркадий Вагнер.