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Шнайдер вышла в четвертьфинал турнира в Вашингтоне - РИА Новости Спорт, 31.07.2026
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Теннис
 
07:16 31.07.2026
Шнайдер вышла в четвертьфинал турнира в Вашингтоне

Шнайдер обыграла Потапову во втором круге турнира в Вашингтоне

© AP Photo / Emma Da SilvaДиана Шнайдер
Диана Шнайдер - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© AP Photo / Emma Da Silva
Диана Шнайдер. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Диана Шнайдер обыграла Анастасию Потапову во втором круге теннисного турнира категории WTA 500 в Вашингтоне.
  • Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:2 в пользу Дианы Шнайдер.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Россиянка Диана Шнайдер обыграла представляющую Австрию Анастасию Потапову во втором круге теннисного турнира категории WTA 500 в Вашингтоне, призовой фонд которого превышает 1,6 млн долларов.
Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:2 в пользу посеянной на турнире под четвертым номером россиянки. Теннисистки провели на корте 55 минут.
Женская теннисная ассоциация (WTA)
Mubadala Citi DC Open
31 июля 2026 • начало в 02:40
Завершен
Диана Шнайдер
2 : 06:16:2
Анастасия Потапова
Календарь Турнирная таблица История встреч
В четвертьфинале Шнайдер встретится с соотечественницей Людмилой Самсоновой.
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ТеннисСпортВашингтон (штат)АвстрияДиана ШнайдерАнастасия ПотаповаЛюдмила СамсоноваЖенская теннисная ассоциация (WTA)
 
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