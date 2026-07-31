Шнайдер вышла в четвертьфинал турнира в Вашингтоне

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Россиянка Диана Шнайдер обыграла представляющую Австрию Анастасию Потапову во втором круге теннисного турнира категории WTA 500 в Вашингтоне, призовой фонд которого превышает 1,6 млн долларов.

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:2 в пользу посеянной на турнире под четвертым номером россиянки. Теннисистки провели на корте 55 минут.