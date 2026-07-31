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"Спартак" запросил в РФС текст решения об отказе в переигровке Суперкубка - РИА Новости Спорт, 31.07.2026
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Футбол
 
17:14 31.07.2026
"Спартак" запросил в РФС текст решения об отказе в переигровке Суперкубка

"Спартак" запросил в РФС полный текст решения об отказе в переигровке Суперкубка

© РИА Новости / Григорий Соколов | Перейти в медиабанкПедро и Руслан Литвинов
Педро и Руслан Литвинов - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Григорий Соколов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • КДК РФС отклонил протест «Спартака» о переигровке матча за Суперкубок России против «Зенита».
  • «Спартак» запросил полный текст решения КДК РФС об отказе в переигровке матча.
  • «Зенит» обыграл «Спартак» в матче за Суперкубок России, который завершился серией пенальти после потасовки на поле.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Московский "Спартак" запросил полный текст решения контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) об отказе в переигровке матча за Суперкубок России против санкт-петербургского "Зенита", сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.
23 июля КДК РФС отклонил протест "Спартака" с требованием переигровки матча за Суперкубок России против петербургского "Зенита" и оставил исход встречи в силе. В тот же день в клубе отметили, что готовы использовать для борьбы с несправедливостью все возможные законные инструменты и продолжат отстаивать свои интересы.
"КДК получил от ФК "Спартак" запрос на полный текст решения по Суперкубку", - сообщили в пресс-службе РФС.
"Зенит" 18 июля в Нижнем Новгороде обыграл "Спартак" (1:1, 4:2 - по пенальти) в матче за Суперкубок России. Петербуржцы в компенсированное ко второму тайму время перевели игру в серию пенальти благодаря голу экс-нападающего "красно-белых" Александра Соболева, после чего на поле возникла потасовка между игроками и персоналом обеих команд. С сектора болельщиков "Спартака" в сторону Соболева полетели пластиковые бутылки. Из-за этого арбитр не стал проводить жеребьевку, чтобы выбрать ворота для серии пенальти. 11-метровые удары исполнялись возле трибуны "Зенита".
Как ранее сообщал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, "Спартак" имеет право на апелляцию. Для этого клуб должен запросить полный текст решения КДК РФС. После получения текста у "красно-белых" будет семь дней для обращения в апелляционный комитет РФС.
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