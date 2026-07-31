"Спартак" запросил в РФС текст решения об отказе в переигровке Суперкубка

Краткий пересказ от РИА ИИ КДК РФС отклонил протест «Спартака» о переигровке матча за Суперкубок России против «Зенита».

«Спартак» запросил полный текст решения КДК РФС об отказе в переигровке матча.

«Зенит» обыграл «Спартак» в матче за Суперкубок России, который завершился серией пенальти после потасовки на поле.

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Московский "Спартак" запросил полный текст решения контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) об отказе в переигровке матча за Суперкубок России против санкт-петербургского "Зенита", сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.

23 июля КДК РФС отклонил протест " Спартака " с требованием переигровки матча за Суперкубок России против петербургского "Зенита" и оставил исход встречи в силе. В тот же день в клубе отметили, что готовы использовать для борьбы с несправедливостью все возможные законные инструменты и продолжат отстаивать свои интересы.

"КДК получил от ФК "Спартак" запрос на полный текст решения по Суперкубку", - сообщили в пресс-службе РФС.

"Зенит" 18 июля в Нижнем Новгороде обыграл "Спартак" (1:1, 4:2 - по пенальти) в матче за Суперкубок России. Петербуржцы в компенсированное ко второму тайму время перевели игру в серию пенальти благодаря голу экс-нападающего "красно-белых" Александра Соболева, после чего на поле возникла потасовка между игроками и персоналом обеих команд. С сектора болельщиков "Спартака" в сторону Соболева полетели пластиковые бутылки. Из-за этого арбитр не стал проводить жеребьевку, чтобы выбрать ворота для серии пенальти. 11-метровые удары исполнялись возле трибуны "Зенита".