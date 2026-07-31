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Камоцци призвал не делать больших выводов о "Спартаке" после первого тура - РИА Новости Спорт, 31.07.2026
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Футбол
 
13:50 31.07.2026 (обновлено: 14:04 31.07.2026)
Камоцци призвал не делать больших выводов о "Спартаке" после первого тура

Камоцци призвал не спешить с выводами о силе "Спартака" после первой победы

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФутболисты "Спартака"
Футболисты Спартака - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Испанский тренер Хуан Карлос Карседо возглавил московский "Спартак" в январе 2026 года.
  • В матче первого тура чемпионата России 25 июля "Спартак" обыграл "Родину" со счетом 3:0.
  • По мнению Франко Камоцци, оценивать реальную силу "Спартака" можно будет после более продолжительного отрезка чемпионата, хотя победа над "Родиной" — многообещающее начало.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Крупная победа московского "Спартака" над столичной "Родиной" на старте сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) стала многообещающей, однако делать выводы о том, что "красно-белые" стали сильнее по сравнению с прошлым чемпионатом, пока преждевременно, заявил РИА Новости бывший советник экс-владельца футбольного клуба Леонида Федуна Франко Камоцци.
В январе 2026 года команду возглавил испанский тренер Хуан Карлос Карседо. В матче первого тура чемпионата России 25 июля "Спартак" дома обыграл "Родину" со счетом 3:0.
Российская премьер-лига (РПЛ)
25 июля 2026 • начало в 20:45
Завершен
Спартак Москва
3 : 0
Родина
24‎’‎ • Маркиньос
(Эсекьель Барко)
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(Александр Джику)
86‎’‎ • Данил Пруцев
(Роман Зобнин)
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"Победа со счетом 3:0 - очень многообещающее начало. Она показывает, что команда хорошо усвоила тактические идеи Карседо в ходе предсезонной подготовки", - сказал Камоцци.
По словам собеседника агентства, оценивать реальную силу команды можно будет только после более продолжительного отрезка чемпионата. "Пока еще рано говорить, что "Спартак" стал однозначно сильнее, чем в прошлом сезоне. Необходимо посмотреть, насколько стабильно команда проведет хотя бы первые десять матчей", - добавил Камоцци.
Во втором туре чемпионата России "Спартак" 2 августа сыграет в гостях с грозненским "Ахматом".
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28 июля, 14:38
 
ФутболСпортРоссияЛеонид ФедунКарлос КарседоСпартак МоскваРодина (Москва)АхматРПЛ 2026-2027 (Чемпионат России по футболу)
 
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