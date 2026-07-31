"Реал" купил у "Леванте" нападающего Эспи

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Нападающий Карлос Эспи перешел в «Реал» из «Леванте».
- Трансфер Эспи стал крупнейшей продажей воспитанника академии в истории «Леванте», за игрока «Реал» заплатил 25 млн евро.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Нападающий Карлос Эспи перешел в "Реал" из "Леванте", сообщается на сайте мадридского футбольного клуба.
Эспи подписал пятилетний контракт. За "Леванте" он сыграл 66 матчей и забил 20 мячей, 13 из них - в прошлом сезоне. В июне был признан лучшим молодым игроком сезона Ла Лиги.
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