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"Реал" купил у "Леванте" нападающего Эспи - РИА Новости Спорт, 31.07.2026
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Футбол
 
07:58 31.07.2026
"Реал" купил у "Леванте" нападающего Эспи

Нападающий Карлос Эспи перешел в "Реал" из "Леванте"

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкФутбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нападающий Карлос Эспи перешел в «Реал» из «Леванте».
  • Трансфер Эспи стал крупнейшей продажей воспитанника академии в истории «Леванте», за игрока «Реал» заплатил 25 млн евро.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Нападающий Карлос Эспи перешел в "Реал" из "Леванте", сообщается на сайте мадридского футбольного клуба.
Как отмечает "Леванте", трансфер Эспи стал крупнейшей продажей воспитанника академии в истории клуба. По информации СМИ, "Реал" заплатил за 21-летнего нападающего 25 млн евро.
Эспи подписал пятилетний контракт. За "Леванте" он сыграл 66 матчей и забил 20 мячей, 13 из них - в прошлом сезоне. В июне был признан лучшим молодым игроком сезона Ла Лиги.
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