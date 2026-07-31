"Реал" купил у "Леванте" нападающего Эспи

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Нападающий Карлос Эспи перешел в "Реал" из "Леванте", сообщается на сайте мадридского футбольного клуба.

Эспи подписал пятилетний контракт. За "Леванте" он сыграл 66 матчей и забил 20 мячей, 13 из них - в прошлом сезоне. В июне был признан лучшим молодым игроком сезона Ла Лиги.