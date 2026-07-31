"Зенит" претендует на чемпиона Германии в составе "Байера", пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Петербургский «Зенит» вошел в число претендентов на полузащитника испанского «Расинга» и сборной Колумбии Густаво Пуэрту.
- На футболиста также претендуют итальянская «Болонья», английский «Халл Сити», португальский «Порту» и испанская «Валенсия», которые не готовы заплатить требуемые «Расингом» 20 млн евро.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Петербургский "Зенит" вошел в число претендентов на полузащитника испанского "Расинга" и сборной Колумбии по футболу Густаво Пуэрту, сообщил журналист Пипе Сьерра в соцсети X.
По информации источника, на футболиста претендуют также итальянская "Болонья", английский "Халл Сити", португальский "Порту" и испанская "Валенсия", которые не готовы заплатить требуемые "Расингом" 20 млн евро. "Зенит" активно участвует в переговорах, однако его проект в настоящий момент не является приоритетным для колумбийца.
Пуэрте 23 года, ранее он выступал за леверкузенский "Байер", с которым в сезоне-2023/24 стал чемпионом Бундеслиги и обладателем Кубка Германии. Также колумбиец на правах аренды выступал за "Халл Сити" и немецкий "Нюрнберг". Летом 2025 года он перешел в "Расинг". На счету Пуэрты 11 матчей и 1 гол за сборную Колумбии, в составе которой он выступил на чемпионате мира 2026 года.