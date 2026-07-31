"Зенит" претендует на чемпиона Германии в составе "Байера", пишут СМИ

Пуэрте 23 года, ранее он выступал за леверкузенский "Байер", с которым в сезоне-2023/24 стал чемпионом Бундеслиги и обладателем Кубка Германии. Также колумбиец на правах аренды выступал за "Халл Сити" и немецкий "Нюрнберг". Летом 2025 года он перешел в "Расинг". На счету Пуэрты 11 матчей и 1 гол за сборную Колумбии, в составе которой он выступил на чемпионате мира 2026 года.