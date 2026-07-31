FA допустила отстраненного за допинг украинца Мудрика до игры

Краткий пересказ от РИА ИИ Украинскому полузащитнику лондонского "Челси" Михаилу Мудрику разрешили вернуться к игре после временного отстранения за нарушение допинговых правил.

Михаил Мудрик признал нарушение и принял дисквалификацию, срок которой равен уже отбытому периоду на дату заключения соглашения, и теперь больше не находится под санкциями.

В регламент WADA были внесены изменения, согласно которым концентрация мельдония в пробе Мудрика сейчас не считалась бы нарушением антидопинговых правил.

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Футбольная ассоциация Англии (FA) разрешила отстраненному за нарушение допинговых правил украинскому полузащитнику лондонского "Челси" Михаилу Мудрику вернуться к игре, сообщается на Футбольная ассоциация Англии (FA) разрешила отстраненному за нарушение допинговых правил украинскому полузащитнику лондонского "Челси" Михаилу Мудрику вернуться к игре, сообщается на сайте организации.

В декабре 2024 года " Челси " сообщил о положительном результате допинг-теста Мудрика на мельдоний, FA временно отстранила футболиста от соревнований. Затем Мудрик был дисквалифицирован на четыре года.

В пятницу FA объявила об урегулировании дела Мудрика с согласия Всемирного антидопингового агентства (WADA). Мудрик признал нарушение и принял дисквалификацию на период, равный сроку, отбытому на дату заключения соглашения. Украинец больше не находится под санкциями и может вернуться к соревнованиям немедленно.

В заявлении FA отмечается, что с момента нарушения украинцем правил в регламент WADA были внесены изменения, согласно которым сегодня концентрация мельдония в пробе Мудрика не считалась бы нарушением антидопинговых правил.