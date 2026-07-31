FA допустила отстраненного за допинг украинца Мудрика до игры

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинскому полузащитнику лондонского "Челси" Михаилу Мудрику разрешили вернуться к игре после временного отстранения за нарушение допинговых правил.
- Михаил Мудрик признал нарушение и принял дисквалификацию, срок которой равен уже отбытому периоду на дату заключения соглашения, и теперь больше не находится под санкциями.
- В регламент WADA были внесены изменения, согласно которым концентрация мельдония в пробе Мудрика сейчас не считалась бы нарушением антидопинговых правил.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Футбольная ассоциация Англии (FA) разрешила отстраненному за нарушение допинговых правил украинскому полузащитнику лондонского "Челси" Михаилу Мудрику вернуться к игре, сообщается на сайте организации.
В пятницу FA объявила об урегулировании дела Мудрика с согласия Всемирного антидопингового агентства (WADA). Мудрик признал нарушение и принял дисквалификацию на период, равный сроку, отбытому на дату заключения соглашения. Украинец больше не находится под санкциями и может вернуться к соревнованиям немедленно.
В заявлении FA отмечается, что с момента нарушения украинцем правил в регламент WADA были внесены изменения, согласно которым сегодня концентрация мельдония в пробе Мудрика не считалась бы нарушением антидопинговых правил.
Мудрику 25 лет, он перешел в "Челси" из украинского "Шахтера" в январе 2023 года. Последний матч за лондонскую команду полузащитник провел в ноябре 2024-го. ESPN признал трансфер Мудрика за 70 млн евро худшим в истории Английской премьер-лиги (АПЛ).
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