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Мамин покинул "Динамо" - РИА Новости Спорт, 31.07.2026
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18:35 31.07.2026 (обновлено: 18:36 31.07.2026)
Мамин покинул "Динамо"

Максим Мамин покинул московское "Динамо"

© Фото : Пресс-служба ХК "Флорида"Максим Мамин
Максим Мамин - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© Фото : Пресс-служба ХК "Флорида"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нападающий Максим Мамин покинул московское "Динамо".
  • Контракт с хоккеистом расторгнут по соглашению сторон.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Двукратный обладатель Кубка Гагарина нападающий Максим Мамин покинул московское "Динамо", сообщается на сайте клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Контракт с хоккеистом расторгнут по соглашению сторон. В сезоне-2025/26 Мамин принял участие в 60 матчах с учетом плей-офф и набрал 18 очков (6 голов + 12 передач).
Мамину 31 год. Он присоединился к "Динамо" летом 2025 года. Ранее форвард представлял московский ЦСКА, с которым дважды выиграл Кубок Гагарина, а также "Флориду Пантерз" в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
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