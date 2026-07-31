Мамин покинул "Динамо"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Нападающий Максим Мамин покинул московское "Динамо".
- Контракт с хоккеистом расторгнут по соглашению сторон.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Двукратный обладатель Кубка Гагарина нападающий Максим Мамин покинул московское "Динамо", сообщается на сайте клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Контракт с хоккеистом расторгнут по соглашению сторон. В сезоне-2025/26 Мамин принял участие в 60 матчах с учетом плей-офф и набрал 18 очков (6 голов + 12 передач).
Мамину 31 год. Он присоединился к "Динамо" летом 2025 года. Ранее форвард представлял московский ЦСКА, с которым дважды выиграл Кубок Гагарина, а также "Флориду Пантерз" в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
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