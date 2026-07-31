Московская "Родина" забила свой первый гол в Российской премьер-лиге

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Испанский полузащитник Икер Посо забил первый гол клуба "Родина" в РПЛ в матче против "Ростова".
- Икер Посо перешел в "Родину" из хорватской "Горицы" 15 июля.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Московская "Родина" открыла счет в матче второго тура чемпионата России по футболу против "Ростова" и забила свой дебютный гол в Российской премьер-лиге (РПЛ).
31 июля 2026 • начало в 20:00
Завершен
04’ • Икер Позо
74’ • Умар Сако (А)
16’ • Иван Комаров (П)
52’ • Митья Крижан (А)
56’ • Андрей Лангович
90’ • Даниил Шанталий
Посо перешел в "Родину" из хорватской "Горицы" 15 июля. В матче первого тура команда в гостях уступила московскому "Спартаку" со счетом 0:3.
"Спартак" разгромил дебютанта РПЛ
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