Рейтинг@Mail.ru
Московская "Родина" забила свой первый гол в Российской премьер-лиге - РИА Новости Спорт, 31.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
20:27 31.07.2026 (обновлено: 20:28 31.07.2026)
Московская "Родина" забила свой первый гол в Российской премьер-лиге

Икер Посо забил первый гол клуба "Родина" в РПЛ в матче против "Ростова"

© Фото : Пресс-служба ФК "Родина"Футболисты клуба "Родина"
Футболисты клуба Родина - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© Фото : Пресс-служба ФК "Родина"
Футболисты клуба "Родина". Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Испанский полузащитник Икер Посо забил первый гол клуба "Родина" в РПЛ в матче против "Ростова".
  • Икер Посо перешел в "Родину" из хорватской "Горицы" 15 июля.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Московская "Родина" открыла счет в матче второго тура чемпионата России по футболу против "Ростова" и забила свой дебютный гол в Российской премьер-лиге (РПЛ).
В пятницу "Родина" принимает "Ростов". На шестой минуте встречи отличился испанский полузащитник Икер Посо, который стал автором первого гола клуба в РПЛ.
Российская премьер-лига (РПЛ)
31 июля 2026 • начало в 20:00
Завершен
Родина
2 : 4
Ростов
04‎’‎ • Икер Позо
(Артем Максименко)
74‎’‎ • Умар Сако (А)
16‎’‎ • Иван Комаров (П)
52‎’‎ • Митья Крижан (А)
56‎’‎ • Андрей Лангович
(Константин Кучаев)
90‎’‎ • Даниил Шанталий
(Андрей Лангович)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Посо перешел в "Родину" из хорватской "Горицы" 15 июля. В матче первого тура команда в гостях уступила московскому "Спартаку" со счетом 0:3.
Игроки Спартака - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
"Спартак" разгромил дебютанта РПЛ
25 июля, 22:43
 
ФутболСпортРоссияРодина (Москва)РПЛ 2026-2027 (Чемпионат России по футболу)РостовСпартак Москва
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Уфа
    КАМАЗ
    1
    1
  • Теннис
    Завершен
    А. Корнеева
    П. Кудерметова
    63
    00
  • Футбол
    2-й тайм
    Велес
    Ротор
    0
    1
  • Теннис
    1-й сет
    Р. Шрамкова
    А. Блинкова
    1
    0
  • Теннис
    03.08 21:00
    Ю. Путинцева
    Ч. Шуай
  • Теннис
    03.08 22:30
    J. Tjen
    Л. Самсонова
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала