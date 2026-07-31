ЭСК признала верным решение арбитра удалить Рожкова в матче РПЛ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза признала правильным решение арбитра Артема Чистякова удалить защитника "Рубина" Илью Рожкова.
- Рожков был удален с поля за удар локтем в лицо Хуана Боселли в матче первого тура РПЛ против "Краснодара".
- Эксперты отметили, что действие Рожкова является агрессивным поведением и наказывается удалением с поля.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) постановила, что главный арбитр Артем Чистяков принял правильное решение, удалив защитника казанского "Рубина" Илью Рожкова в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Краснодара".
"Рубин" 26 июля дома проиграл "Краснодару" (1:3). Хозяева поля остались в меньшинстве на 18-й минуте игры при счете 1:0 в свою пользу. Чистяков показал красную карточку Рожкову за удар локтем в лицо Хуана Боселли по ходу первого тайма. После удара форвард гостей упал на газон, у него пошла кровь из носа, о чем он сигнализировал судье. После просмотра видеоповтора арбитр принял решение показать игроку казанской команды прямую красную карточку.
26 июля 2026 • начало в 19:30
Завершен
12’ • Мирлинд Даку
45’ • Хуан Боселли
53’ • Никита Кривцов
Эксперты единогласно постановили, что Чистяков принял верное решение.
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"Илья Рожков совершает короткий удар рукой в лицо соперника без попытки борьбы за мяч. Данное действие наказывается удалением игрока с поля за агрессивное поведение", - говорится в мотивировочной части.