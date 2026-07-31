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ЭСК признала верным решение арбитра удалить Рожкова в матче РПЛ - РИА Новости Спорт, 31.07.2026
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Футбол
 
16:00 31.07.2026 (обновлено: 16:01 31.07.2026)
ЭСК признала верным решение арбитра удалить Рожкова в матче РПЛ

ЭСК: судья правильно удалил игрока "Рубина" Рожкова в матче с "Краснодаром"

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкГлавный судья Артем Чистяков
Главный судья Артем Чистяков - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Главный судья Артем Чистяков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза признала правильным решение арбитра Артема Чистякова удалить защитника "Рубина" Илью Рожкова.
  • Рожков был удален с поля за удар локтем в лицо Хуана Боселли в матче первого тура РПЛ против "Краснодара".
  • Эксперты отметили, что действие Рожкова является агрессивным поведением и наказывается удалением с поля.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) постановила, что главный арбитр Артем Чистяков принял правильное решение, удалив защитника казанского "Рубина" Илью Рожкова в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Краснодара".
"Рубин" 26 июля дома проиграл "Краснодару" (1:3). Хозяева поля остались в меньшинстве на 18-й минуте игры при счете 1:0 в свою пользу. Чистяков показал красную карточку Рожкову за удар локтем в лицо Хуана Боселли по ходу первого тайма. После удара форвард гостей упал на газон, у него пошла кровь из носа, о чем он сигнализировал судье. После просмотра видеоповтора арбитр принял решение показать игроку казанской команды прямую красную карточку.
Российская премьер-лига (РПЛ)
26 июля 2026 • начало в 19:30
Завершен
Рубин
1 : 3
Краснодар
12‎’‎ • Мирлинд Даку
(Евгений Ставер)
45‎’‎ • Хуан Боселли
53‎’‎ • Никита Кривцов
(Хуан Боселли)
Кристиан Кардозо
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Эксперты единогласно постановили, что Чистяков принял верное решение.
«
"Илья Рожков совершает короткий удар рукой в лицо соперника без попытки борьбы за мяч. Данное действие наказывается удалением игрока с поля за агрессивное поведение", - говорится в мотивировочной части.
Футбол. РПЛ. Рубин (Казань) - Краснодар (Краснодар) - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
Арбитрам матча РПЛ "Рубин" — "Краснодар" угрожали после игры
26 июля, 23:56
 
ФутболСпортРоссийский футбольный союз (РФС)Артем Чистяков (15.04.2007)Илья РожковХуан БоселлиРубинКраснодарРПЛ 2026-2027 (Чемпионат России по футболу)
 
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