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Глава ФИФА снова спровоцировал скандал. А в УЕФА готовы бойкотировать ЧМ! - РИА Новости Спорт, 31.07.2026
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Футбол
 
19:25 31.07.2026
Глава ФИФА снова спровоцировал скандал. А в УЕФА готовы бойкотировать ЧМ!

Страны-участницы УЕФА бойкотируют ЧМ, если Инфантино не откажется от проекта

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкДжанни Инфантино
Джанни Инфантино - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Роберт Шилькович
Роберт Шилькович
Корреспондент РИА Новости Спорт
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Не прошло и двух недель с финала чемпионата мира, не обошедшегося без скандалов, как президент ФИФА Джанни Инфантино запустил еще один. Идея чиновника о продаже части прав на ЧМ сторонним инвесторам всколыхнула футбольное сообщество, и теперь турнир готовы бойкотировать топовые сборные. Подробности — в материале РИА Новости Спорт.

Что произошло?

Несколько дней назад стало известно, что Международная федерация футбола (ФИФА) хочет привлечь внешние инвестиции через новую структуру — FIFA Forward Enterprise. Планировалось, что ей перейдут медийные и коммерческие права ФИФА, а часть акций структуры продадут частным инвесторам. Среди них, к примеру, фонд Thrive Eternal, которым владеет американский предприниматель Джошуа Куншнер — брат зятя Дональда Трампа.
Позже Инфантино раскрыл подробности плана. По его словам, создание дочерней структуры призвано "задействовать коммерческий потенциал, который ранее не использовался", а происходить все это будет исключительно в интересах 211 национальных ассоциаций-членов ФИФА.
По расчетам Инфантино, в случае одобрения идеи, финансирование каждой национальной ассоциации на период 2027-2030 годов увеличится с 8 до 20 миллионов долларов. Однако многие страны-участницы ФИФА это не убеждает — уж очень похоже на сомнительный проект главы организации и Трампа, с которым Инфантино в последнее время установил весьма тесные отношения.
© AP Photo / Jacquelyn MartinДжанни Инфантино и Дональд Трамп
Джанни Инфантино и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Джанни Инфантино и Дональд Трамп

Европа готова к бойкоту, советник Инфантино ушел в отставку

Планы ФИФА вызвали резкую реакцию со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). "Никто из нас не владелец футбола, и ФИФА не вправе его продавать", — обозначили позицию в Европе. После экстренного заседания УЕФА выступил с подробным заявлением, в котором выставил ФИФА ультиматум.
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"В результате сегодняшнего обсуждения ни одна национальная сборная УЕФА не будет участвовать ни в одном соревновании ФИФА до тех пор, пока эти предложения остаются в силе, если только это предложение не будет полностью отброшено и не будут даны гарантии того, что ФИФА не повторит эту инициативу. Ни у кого не должно быть сомнений: УЕФА и ее национальные ассоциации будут противостоять этим планам с абсолютной решимостью. Некоторые вещи просто слишком важны, чтобы их продавать", — говорится в заявлении.
В ответе УЕФА также отмечается, что чемпионат мира нельзя рассматривать как инвестиционный продукт и передавать частным инвесторам — это навсегда изменит футбол. В противном случае, инвесторы постоянно будут оказывать давление на футбольные структуры ради максимизации прибыли и принимать решения по формату соревнований, календарю и прочим футбольным аспектам.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкКубок чемпионата мира по футболу
Кубок чемпионата мира по футболу - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Кубок чемпионата мира по футболу
Помимо УЕФА, проект уже осудили Конфедерация Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) и Азиатская конфедерация футбола (AФК). О готовности рассмотреть проект с осторожностью говорят лишь в Африканской конфедерации футбола (CAF) — для большинства национальных ассоциаций суммы, которые могут отойти им по плану Инфантино, являются весьма существенным аргументом.
Даже внутри ФИФА проект одобряют далеко не все. Многие даже не знали о плане Инфантино. К примеру, его старший советник Карлос Кордейро, который подал в отставку после обнародования проекта.
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"Как старший советник президента ФИФА, бывший банкир и пожизненный футбольный болельщик, я не могу оставаться в стороне, пока ФИФА рассматривает возможность продажи доли чемпионата мира. Я не имел никакого отношения к этому предложению и категорически против него. Это невыгодная сделка для членов ассоциаций ФИФА, невыгодная сделка для футбола и невыгодная сделка для долгосрочного будущего игры", — заявил он, отметив, что в распоряжении ФИФА и так находятся "резервы на миллиарды долларов.
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Какова реакция России?

После массовой критики предложения со стороны ФИФА организации пришлось выступить с разъяснениями. В федерации заявили, что "запланированный процесс консультаций был сорван неверными сообщениями в СМИ", а в основе проекта лежит "беспрецедентное развитие финансирования".
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"Футбол никто не продает. ФИФА никогда не станет рассматривать подобный вариант. Каждый имеет право выразить свое несогласие и запросить дополнительные разъяснения, но ни одна организация не может претендовать на то, чтобы представлять все 211 международных ассоциаций по всему миру", — говорится в заявлении.
Тем временем, последствия предложения Инфантино уже вышли ха рамки футбольных организаций. В частности, главу ФИФА могут вызвать в Европейский парламент для дачи объяснений. Проект письма, распространенный польским депутатом Богданом Здруевским, уже направили в комитет Европарламента по культуре и образованию.
© AP Photo / Jean-Francois BadiasОбщий вид зала заседаний Европейского парламента во время пленарной сессии
Общий вид зала заседаний Европейского парламента во время пленарной сессии - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Общий вид зала заседаний Европейского парламента во время пленарной сессии
Испанские издание El Espanol и вовсе сообщило, что Испания и Португалия готовы отказаться проводить свои части чемпионата мира 2030 года из-за проекта ФИФА. Помимо них, матчи ЧМ-2030 должны принять Уругвай, Аргентина, Парагвай и Марокко — футбольные чиновники этих стран пока сохраняют нейтралитет.
Заявление УЕФА о том, что все 55 участников организации готовы бойкотировать ЧМ означает, что в это число включена и Россия. Российский футбольный союз (РФС) не давал детальных разъяснений по этому поводу, однако свою точку зрения высказал почетный президент РФС и бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков.
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"Комментировать и сложно, и просто. Сложно, потому что слишком уж решительное заявление. Бойкот — это крайняя мера, способ выражения своего неудовольствия. Это, по сути, война между ФИФА и УЕФА, причем довольно решительная", — заявил он.

По словам Колоскова, Инфантино сам довел ситуацию до кризиса, "почувствовав свою незаменимость". Почетный глава РФС не видит для президента ФИФА других вариантов, кроме как отказаться от этой идеи.
Инфантино дал международным федерациям чуть более 50 дней на решение. И, судя, по первым реакциям, к середине сентября ФИФА либо свернет свой неоднозначный проект, либо начнется новый виток скандала.
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ФутболДжанни ИнфантиноВячеслав КолосковМеждународная федерация футбола (ФИФА)Российский футбольный союз (РФС)Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)Авторы РИА Новости СпортМатериалы РИА Спорт
 
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