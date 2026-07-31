Глава ФИФА снова спровоцировал скандал. А в УЕФА готовы бойкотировать ЧМ!

Не прошло и двух недель с финала чемпионата мира, не обошедшегося без скандалов, как президент ФИФА Джанни Инфантино запустил еще один. Идея чиновника о продаже части прав на ЧМ сторонним инвесторам всколыхнула футбольное сообщество, и теперь турнир готовы бойкотировать топовые сборные. Подробности — в материале РИА Новости Спорт.

Что произошло?

Несколько дней назад стало известно, что Международная федерация футбола (ФИФА) хочет привлечь внешние инвестиции через новую структуру — FIFA Forward Enterprise. Планировалось, что ей перейдут медийные и коммерческие права ФИФА, а часть акций структуры продадут частным инвесторам. Среди них, к примеру, фонд Thrive Eternal, которым владеет американский предприниматель Джошуа Куншнер — брат зятя Дональда Трампа.

Позже Инфантино раскрыл подробности плана. По его словам, создание дочерней структуры призвано "задействовать коммерческий потенциал, который ранее не использовался", а происходить все это будет исключительно в интересах 211 национальных ассоциаций-членов ФИФА.

По расчетам Инфантино, в случае одобрения идеи, финансирование каждой национальной ассоциации на период 2027-2030 годов увеличится с 8 до 20 миллионов долларов. Однако многие страны-участницы ФИФА это не убеждает — уж очень похоже на сомнительный проект главы организации и Трампа, с которым Инфантино в последнее время установил весьма тесные отношения.

© AP Photo / Jacquelyn Martin Джанни Инфантино и Дональд Трамп © AP Photo / Jacquelyn Martin Джанни Инфантино и Дональд Трамп

Европа готова к бойкоту, советник Инфантино ушел в отставку

Планы ФИФА вызвали резкую реакцию со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). "Никто из нас не владелец футбола, и ФИФА не вправе его продавать", — обозначили позицию в Европе. После экстренного заседания УЕФА выступил с подробным заявлением, в котором выставил ФИФА ультиматум.

« "В результате сегодняшнего обсуждения ни одна национальная сборная УЕФА не будет участвовать ни в одном соревновании ФИФА до тех пор, пока эти предложения остаются в силе, если только это предложение не будет полностью отброшено и не будут даны гарантии того, что ФИФА не повторит эту инициативу. Ни у кого не должно быть сомнений: УЕФА и ее национальные ассоциации будут противостоять этим планам с абсолютной решимостью. Некоторые вещи просто слишком важны, чтобы их продавать", — говорится в заявлении.

В ответе УЕФА также отмечается, что чемпионат мира нельзя рассматривать как инвестиционный продукт и передавать частным инвесторам — это навсегда изменит футбол. В противном случае, инвесторы постоянно будут оказывать давление на футбольные структуры ради максимизации прибыли и принимать решения по формату соревнований, календарю и прочим футбольным аспектам.

Помимо УЕФА, проект уже осудили Конфедерация Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) и Азиатская конфедерация футбола (AФК). О готовности рассмотреть проект с осторожностью говорят лишь в Африканской конфедерации футбола (CAF) — для большинства национальных ассоциаций суммы, которые могут отойти им по плану Инфантино, являются весьма существенным аргументом.

Даже внутри ФИФА проект одобряют далеко не все. Многие даже не знали о плане Инфантино. К примеру, его старший советник Карлос Кордейро, который подал в отставку после обнародования проекта.

« "Как старший советник президента ФИФА, бывший банкир и пожизненный футбольный болельщик, я не могу оставаться в стороне, пока ФИФА рассматривает возможность продажи доли чемпионата мира. Я не имел никакого отношения к этому предложению и категорически против него. Это невыгодная сделка для членов ассоциаций ФИФА, невыгодная сделка для футбола и невыгодная сделка для долгосрочного будущего игры", — заявил он, отметив, что в распоряжении ФИФА и так находятся "резервы на миллиарды долларов.

Какова реакция России?

После массовой критики предложения со стороны ФИФА организации пришлось выступить с разъяснениями. В федерации заявили, что "запланированный процесс консультаций был сорван неверными сообщениями в СМИ", а в основе проекта лежит "беспрецедентное развитие финансирования".

« "Футбол никто не продает. ФИФА никогда не станет рассматривать подобный вариант. Каждый имеет право выразить свое несогласие и запросить дополнительные разъяснения, но ни одна организация не может претендовать на то, чтобы представлять все 211 международных ассоциаций по всему миру", — говорится в заявлении.

Тем временем, последствия предложения Инфантино уже вышли ха рамки футбольных организаций. В частности, главу ФИФА могут вызвать в Европейский парламент для дачи объяснений. Проект письма, распространенный польским депутатом Богданом Здруевским, уже направили в комитет Европарламента по культуре и образованию.

© AP Photo / Jean-Francois Badias Общий вид зала заседаний Европейского парламента во время пленарной сессии © AP Photo / Jean-Francois Badias Общий вид зала заседаний Европейского парламента во время пленарной сессии

Испанские издание El Espanol и вовсе сообщило, что Испания и Португалия готовы отказаться проводить свои части чемпионата мира 2030 года из-за проекта ФИФА. Помимо них, матчи ЧМ-2030 должны принять Уругвай, Аргентина, Парагвай и Марокко — футбольные чиновники этих стран пока сохраняют нейтралитет.

Заявление УЕФА о том, что все 55 участников организации готовы бойкотировать ЧМ означает, что в это число включена и Россия. Российский футбольный союз (РФС) не давал детальных разъяснений по этому поводу, однако свою точку зрения высказал почетный президент РФС и бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков.

« "Комментировать и сложно, и просто. Сложно, потому что слишком уж решительное заявление. Бойкот — это крайняя мера, способ выражения своего неудовольствия. Это, по сути, война между ФИФА и УЕФА, причем довольно решительная", — заявил он.

По словам Колоскова, Инфантино сам довел ситуацию до кризиса, "почувствовав свою незаменимость". Почетный глава РФС не видит для президента ФИФА других вариантов, кроме как отказаться от этой идеи.