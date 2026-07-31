МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) реализует программу добровольной сертификации "Сделано в России" - она позволяет отечественным компаниям подтверждать соответствие продукции установленным критериям качества, надежности, уникальности или экологичности. РЭЦ поделился историями успеха российских экспортеров.

"Сертификат выдается бесплатно и в сжатые сроки. Для зарубежных партнеров наличие такого документа служит дополнительным подтверждением уровня производства и упрощает процедуру проверки контрагента. Участники программы получают доступ к инструментам поддержки РЭЦ. Среди них - приоритетное размещение в национальных магазинах на международных электронных площадках, участие в рекламно-информационных кампаниях за рубежом, а также дополнительные баллы при отборе для участия в павильонах АПК в Китае, ОАЭ, Вьетнаме, Саудовской Аравии, Египте и Турции", - напомнил центр.

На сегодняшний день сертификаты "Сделано в России" имеют предприятия из различных секторов: от пищевой промышленности до фармацевтики и сферы гостеприимства.

Так, АО "Вяземский хлебокомбинат" (Смоленская область) получило сертификат "Сделано в России" по направлению "Надежность" на пряник "Вяземский". Генеральный директор Нина Антонова отметила, что получение сертификата, даже при отсутствии опыта экспортных поставок, повышает статус производителя и делает продукцию более узнаваемой. По ее словам, сертификация открывает возможности для выхода на внешние рынки.

Генеральный директор Центра поддержки экспорта Смоленской области Анна Антонюк сообщила, что "Вяземский" пряник уже поставляется в Казань, Пензу и Санкт-Петербург. Узнаваемость бренда внутри страны и подтвержденное качество, по ее оценке, создают базу для начала внешнеэкономической деятельности. Совместно с компанией разрабатывается экспортная стратегия для Белоруссии.

ООО "РК ГРУПП" - первый российский проект по импортозамещению высокотехнологичных медицинских изделий, реализованный в Чеченской Республике. Компания получила сертификаты "Сделано в России" на коронарные стенты с лекарственным покрытием "Сиролимус" на системе доставки PUT NIY. До обращения в РЭЦ предприятие сталкивалось с недостатком структурированной аналитики по целевым рынкам, логистическими и бюрократическими барьерами, а также с вопросами финансирования и страхования сделок, отмечается в сообщении.

Использование платформы "Мой экспорт" ("Госуслуги ВЭД") позволило системно решить эти задачи: компания получила доступ к данным о ставках пошлин и нетарифных ограничениях. Исполнительный директор ООО "РК ГРУПП" Владимир Кусяк отметил, что для производителя медицинских изделий доверие со стороны клиник и регуляторов имеет ключевое значение. Сертификат "Сделано в России", по его словам, фиксирует прохождение продукции дополнительной проверки и служит сигналом о готовности компании нести ответственность за качество товара.

Семейный отель "LEMONJOE Отель&Кафе" из Ростова-на-Дону получил сертификат "Сделано в России" по направлению "Качество". Сертификат, по оценке компании, поможет повысить узнаваемость проекта и найти зарубежных партнеров.

А группа компаний "Р-Фарм" получила сертификат "Сделано в России" на противоопухолевый препарат "Персинтия" — биоаналог пертузумаба. Для "Р-Фарм" это пятый сертификат "Сделано в России". Ранее они были выданы на препараты "Артлегиа", "Арцерикс", "Арфлейда" и "Арвестио".

Сертификат "Сделано в России" подтверждает высокие стандарты и уровень продукции, разработанной и произведенной на территории Российской Федерации. Для получения бесплатного сертификата "Сделано в России" компании не требуется проходить дополнительные проверки со стороны Российского экспортного центра. Сертификат выдается по пяти ключевым критериям: качество, надежность, уникальность, экологичность и органическое происхождение. Узнать больше о программе "Сделано в России" и условиях получения сертификата можно на сайте РЭЦ.