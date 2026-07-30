РЭЦ, МЭЦ и центр "Моспром" провели пресс-тур под брендом "Сделано в России"

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ) совместно с Московским экспортным центром (МЭЦ) и центром поддержки экспорта "Моспром" провел пресс-тур для российских, китайских, вьетнамских и арабских журналистов по высокотехнологичным предприятиям Москвы под брендом "Сделано в России", информирует РЭЦ.

"Российский экспортный центр совместно с Московским экспортным центром (МЭЦ) и центром поддержки экспорта "Моспром" провел пресс-тур для российских, китайских, вьетнамских и арабских журналистов по компаниям-экспортерам, расположенным в российской столице. Маршрут объединил пять площадок и охватил отрасли, которые редко ассоциируются с экспортным потенциалом страны", - говорится в сообщении РЭЦ.

Утро участников пресс-тура началось у магазина "Аленка" на улице Лобачика, у витрины с шоколадом, который продается в более 50 странах мира. Первой остановкой стала фабрика "Объединенных кондитеров", где было представлено современное кондитерское производство, около 12% продукции которого отправляется на экспорт.

"За последние 10 лет экспорт продукции холдинга вырос более чем в три раза. За первое полугодие отмечен рост экспорта в страны СНГ и Монголию. Торговый дом в Шанхае компания открыла еще в 2018 году. Сегодня российский шоколад продается в крупных торговых сетях в ОАЭ и Китае, а с недавнего времени представлен в уголках русской продукции во вьетнамской торговой сети WunMart в рамках ритейл-проекта с "Магнитом" и Masan Group", – рассказал начальник управления холдинга "Объединенные кондитеры" Алексей Носенко.

Второй остановкой стал фестиваль "Русский кот" во Всероссийском музее декоративного искусства. Это городская арт-лаборатория, где художники работают с русской культурной традицией как с живым и востребованным за рубежом материалом. Участникам экскурсии рассказали о традиционных русских игрушках, праздничных костюмах, рубахах, головных уборах и их региональных особенностях. Иностранным журналистам также эксклюзивно показали выставку городецкого искусства, открывшуюся накануне. За экспонатами сотрудники музея ездили в Городец, место, где промысел непрерывно живет с самой древности.

Студия "Союзмультфильм", ставшая третьей точкой маршрута и отмечающая в этом году 90-летие, распространяет контент в 120 странах. В прошлом году заработал международный детский телеканал "Умка", а "Роскино" организовало специальную программу международных показов к юбилею студии.

"Одна из наших ключевых задач – создавать достойные международные продукты, и мы видим, как растет интерес к продукции студии за рубежом. Сейчас мы внедряем гибридную модель производства, сочетающую классическую мультипликацию с искусственным интеллектом, нейросети и отечественные ИТ-решения", – заявил генеральный директор киностудии "Союзмультфильм" Борис Машковцев.

Следующей компанией, которую посетили участники пресс-тура, стал завод группы "Р-Фарм", расположенный в особой экономической зоне "Технополис Москва". Предприятие располагает полным производственным циклом, включающим получение активной фармацевтической субстанции и выпуск готовых лекарственных форм. Это создает основу для самостоятельного вывода препаратов на зарубежные рынки.

"В этом году "Р-Фарм" вывел на рынок первый в России биоаналог зарубежного препарата для терапии рака головы и шеи. Сейчас в работе целый портфель противоопухолевых лекарственных средств. Более 10 молекул находится на разных стадиях разработки. Среди них есть биосимиляры моноклональных антител, аналоги которых до сих пор не появлялись на российском рынке, а также оригинальные препараты", – отметил директор департамента ранней разработки группы компаний "Р-Фарм" Данил Байзигитов.

Экспортный потенциал компании подтверждается и международным опытом ее разработок. Клиническая программа оригинального препарата компании для терапии ревматоидного артрита охватила 2,4 тысячи пациентов из 19 стран. В прошлом году ярославская площадка "Р-Фарм" получила GMP-сертификаты регуляторов Турции и ОАЭ.

"Москва – крупнейший индустриальный центр страны. Флагманом разработки высокотехнологичных решений на территории столицы стала особая экономическая зона "Технополис Москва". В ОЭЗ работает свыше 240 предприятий из приоритетных для промышленной политики отраслей: от радиоэлектроники и электромобилестроения до фармацевтики и медицины. Ее резиденты при поддержке города активно вкладываются в научные исследования и создают уникальные решения, которые востребованы не только в России, но и за ее пределами. Поддержку на зарубежных рынках промышленным компаниям оказывает центр поддержки экспорта "Моспром", - отметил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Маршрут завершился визитом в компанию "ДНК-Технология". Это единственный в России производитель полного цикла оборудования и реагентов для молекулярно-генетических исследований. За 30 лет компания выпустила 18 тысяч приборов и ежегодно производит около 30 миллионов различных диагностических тестов. Производство отвечает самым современным требованиям и сертифицировано по российским и международным стандартам качества. Сейчас "ДНК-Технология" поставляет продукцию в более чем 50 стран. В 2020 году компания выполняла контракты ООН на поставку тест-систем для диагностики COVID-19. Особое место в линейке продукции занимают разработанные в компании диагностические тесты в области репродуктивного здоровья, востребованные как в России, так и за рубежом.

"Российский шоколад покупают в Токио, российские мультфильмы смотрят в Пекине, российские препараты лечат в Эр-Рияде, а российские приборы ставят диагнозы в Каире. Это означает, что страна построила экспортную экономику в самых конкурентных нишах мирового рынка. Программа "Сделано в России" существует именно для того, чтобы таких историй становилось больше", - сказал вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.

"Москва последовательно реализует модель экспортной поддержки, в основе которой лежит сопровождение компании на всех этапах – от обучения и адаптации продукта до прямого контакта с зарубежным покупателем. Именно такое сочетание инструментов позволяет столичным брендам успешно поставляться на рынки ближнего зарубежья, Юго-Восточной Азии, Африки и Ближнего Востока. Мы последовательно работаем над тем, чтобы Москва заслуженно воспринималась как город, где рождаются востребованные инновационные продукты – от фармацевтики и высокоточной диагностики до анимации и других продуктов креативных индустрий", – отметил генеральный директор МЭЦ Виталий Степанов.

Пресс-тур позволил иностранным журналистам лично убедиться: бренд Made in Moscow сегодня – это знак качества, который успешно конкурирует на глобальных рынках с мировыми отраслевыми лидерами, добавил он.

РЭЦ является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт (ННЭ). Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг Группы РЭЦ представлено на цифровой государственной платформе "Мой экспорт" ("Госуслуги ВЭД"). На РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России". В состав Группы РЭЦ входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР), РОСЭКСИМБАНК и Школа экспорта РЭЦ.

Московский экспортный центр создан правительством Москвы в 2017 году для оказания предпринимателям города финансовых и нефинансовых мер поддержки в целях продвижения столичных товаров и услуг на зарубежных рынках. МЭЦ является организацией, курируемой Департаментом предпринимательства и инновационного развития города Москвы. Одна из ключевых задач МЭЦ – увеличение числа московских экспортеров и рост их экспортной выручки. Сегодня МЭЦ реализует комплексную поддержку столичного бизнеса на всех этапах экспортного пути: от подготовки и обучения ВЭД до продвижения предприятий за рубежом, поддержки продаж и мер финансового стимулирования ВЭД после заключения экспортных контрактов. Текущий инструментарий МЭЦ включает более 30 мер поддержки.

Автономная некоммерческая организация "Центр поддержки экспорта, промышленности и инвестиционной деятельности "Моспром" создана правительством Москвы в 2019 году с целью оказания услуг в области поддержки, развития и популяризации инвестиционной деятельности, промышленного экспорта и экспорта продукции агропромышленного комплекса. АНО "Моспром" является ключевым центром поддержки экспорта для промышленных компаний города Москвы, предлагая системную поддержку столичных предприятий на каждом этапе выхода на зарубежные рынки.