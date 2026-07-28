МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ) планомерно расширяет свою международную сеть: работа зарубежных представительств охватывает уже 18 стран в приоритетных для российского экспорта регионах, напоминает РЭЦ.

"Российский экспортный центр планомерно расширяет свою международную сеть, зарубежные представительства теперь есть в Таиланде, Индонезии и Бразилии. Поддержку российским компаниям оказывают представители в Объединенных Арабских Эмиратах, Саудовской Аравии и Египте. Всего работа зарубежных представительств охватывает уже 18 стран в приоритетных для российского экспорта регионах", - говорится в сообщении.

Зарубежные представители РЭЦ оказывают адресное сопровождение российского бизнеса при выходе на международные рынки. Команда РЭЦ за рубежом осуществляет целевой поиск потенциальных партнеров, берет на себя организацию масштабных деловых миссий и встреч в рамках международных выставок, а также обеспечивает сопровождение деловых переговоров и тонкую настройку кросс-культурных коммуникаций для успешного старта работы российских компаний.

При этом зарубежные представители задействуют и онлайн форматы поддержки – одним из ключевых инструментов такого дистанционного взаимодействия стал регулярный запуск тематических страновых вебинаров "Международная консультация", где зарубежные представители РЭЦ напрямую делятся практическим опытом с российскими компаниями.

Ключевая особенность формата – проведение сессий руководителями зарубежных офисов РЭЦ, работающими "на земле". Это дает компаниям прямой контакт со спикерами, аналитику рынков, разбор существующих барьеров и рекомендации по выходу на рынок интересующей страны. Кроме того, онлайн-формат открывает доступ к экспертизе РЭЦ для бизнеса из любого региона: только за первое полугодие 2026 года состоялось более 130 международных консультаций для свыше 3250 российских экспортеров. Программа охватила 34 страны – от Юго-Восточной Азии до Ближнего Востока и Латинской Америки.

Для участия в ближайших вебинарах и получения консультаций от зарубежных представителей РЭЦ перейдите к актуальному расписанию мероприятий на сайте РЭЦ и зарегистрируйтесь на интересующее вас направление. Участие бесплатное, присоединиться может любой желающий – количество мест не ограничено.

Для компаний, которые не успели подключиться к прямой трансляции или хотят освежить знания, записи прошедших вебинаров и онлайн-консультаций доступны в "Базе знаний экспортера" на сайте РЭЦ.