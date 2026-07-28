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Российский экспортный центр планомерно расширяет свою международную сеть - РИА Новости, 28.07.2026
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11:08 28.07.2026
Российский экспортный центр планомерно расширяет свою международную сеть

Работа зарубежных представительств экспортного центра ведется уже в 18 странах

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Логотип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ). Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ) планомерно расширяет свою международную сеть: работа зарубежных представительств охватывает уже 18 стран в приоритетных для российского экспорта регионах, напоминает РЭЦ.
"Российский экспортный центр планомерно расширяет свою международную сеть, зарубежные представительства теперь есть в Таиланде, Индонезии и Бразилии. Поддержку российским компаниям оказывают представители в Объединенных Арабских Эмиратах, Саудовской Аравии и Египте. Всего работа зарубежных представительств охватывает уже 18 стран в приоритетных для российского экспорта регионах", - говорится в сообщении.
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Зарубежные представители РЭЦ оказывают адресное сопровождение российского бизнеса при выходе на международные рынки. Команда РЭЦ за рубежом осуществляет целевой поиск потенциальных партнеров, берет на себя организацию масштабных деловых миссий и встреч в рамках международных выставок, а также обеспечивает сопровождение деловых переговоров и тонкую настройку кросс-культурных коммуникаций для успешного старта работы российских компаний.
При этом зарубежные представители задействуют и онлайн форматы поддержки – одним из ключевых инструментов такого дистанционного взаимодействия стал регулярный запуск тематических страновых вебинаров "Международная консультация", где зарубежные представители РЭЦ напрямую делятся практическим опытом с российскими компаниями.
Ключевая особенность формата – проведение сессий руководителями зарубежных офисов РЭЦ, работающими "на земле". Это дает компаниям прямой контакт со спикерами, аналитику рынков, разбор существующих барьеров и рекомендации по выходу на рынок интересующей страны. Кроме того, онлайн-формат открывает доступ к экспертизе РЭЦ для бизнеса из любого региона: только за первое полугодие 2026 года состоялось более 130 международных консультаций для свыше 3250 российских экспортеров. Программа охватила 34 страны – от Юго-Восточной Азии до Ближнего Востока и Латинской Америки.
Для участия в ближайших вебинарах и получения консультаций от зарубежных представителей РЭЦ перейдите к актуальному расписанию мероприятий на сайте РЭЦ и зарегистрируйтесь на интересующее вас направление. Участие бесплатное, присоединиться может любой желающий – количество мест не ограничено.
Для компаний, которые не успели подключиться к прямой трансляции или хотят освежить знания, записи прошедших вебинаров и онлайн-консультаций доступны в "Базе знаний экспортера" на сайте РЭЦ.
Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на цифровой платформе "Мой экспорт" ("Госуслуги ВЭД"). На РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России". В состав Группы РЭЦ входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций ("Эксар"), Росэксимбанк и Школа экспорта РЭЦ.
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