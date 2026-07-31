"Карьера на боли". Потерял маму, усыновил русского и стал легендой "Милана"

В детстве он болел за "Интер", а спустя годы стал легендой "Милана". Франко Барези рано потерял родителей, но смог построить феноменальную карьеру, создал прекрасную семью и усыновил ребенка из России. РИА Новости Спорт рассказывает о жизни футболиста, которого по праву называют легендой.

"Казалось, что попал в рай"

Барези родом из небольшого города Травальято, провинция Брешиа. Рос на ферме, поэтому прекрасно знал, что такое тяжелый физический труд. Несмотря на финансовые проблемы, о детстве вспоминал с теплотой и улыбкой. "Дружная сельская семья со здоровыми ценностями", - так Барези описывал родной дом. К несчастью, когда ему было 13 лет, Франко потерял маму, затем в автокатастрофе погиб отец.

"На этой боли я построил карьеру", - признавался Франко.

Смерть матери сильно ударила по психологическому состоянию Барези, его одолевала сильная депрессия, которая сказывалась и на физиологии. Ему катастрофически не хватало мышечной массы. Карьеру Барези начинал в местном "Травальято". И однажды даже бросил футбол. Побоялся рассказать родителям о штрафе, выписанном за нарушение режима. Но вовремя одумался и вернулся на поле.

Когда Франко вместе с братом Джузеппе приехали на просмотр в академию " Интера ", он получил отказ. Действительно, в щуплом пареньке немногие смогли бы разглядеть талант. Но внимание скаута "Милана" Итало Гальбиати парень все-таки привлек. Так началась более чем полувековая история, связывавшая Барези с "россонери".

"Когда я прибыл в Миланелло, мне было 14 лет: перед спортивным центром, который уже был передовым, я почувствовал, что попал в рай", - вспоминал Барези.

В первое время соперники зачастую не воспринимали защитника всерьез. Тогда он отвечал жесткими подкатами, которые достаточно быстро закрепили за Франко звание крутого парня. Дебют Барези в основном составе "Милана" состоялся в апреле 1978 года, когда ему было 17 лет. В том сезоне он практически не получал шансов закрепиться в составе, но благодаря упорству и труду спустя несколько месяцев стал незаменимым звеном в схеме "Милана".

© AP Photo / Antonio Calanni Стадион "Сан-Сиро" в Милане © AP Photo / Antonio Calanni Стадион "Сан-Сиро" в Милане

На грани смерти

В 1979 году Барези завоевал первый в карьере титул чемпиона Италии. "Скудетто" окрылило молодого футболиста, но далее произошла настоящая трагедия. После скандала, связанного со ставками и договорными матчами, нескольких футболистов и президента клуба арестовали, а "Милан" отправили в серию В. Франко и команде удалось максимально быстро исправить ситуацию и вернуться в элиту.

Но дальше – еще один удар. Серьезная болезнь крови приковала Барези к постели, лечение продлилось несколько месяцев. Поначалу он не мог самостоятельно даже одеваться. Франко буквально находился на грани смерти, но смог восстановиться и вернуться на поле. К тому моменту дела "Милана" шли, мягко говоря, не лучшим образом. Клуб вновь вылетел во вторую лигу. "Это был безумный год", - говорил позже Барези.

В 1983 году он не только помог "Милану" вновь выйти в серию А, но и встретил любовь всей жизни – Мауру. Дочь владельца ресторана совершенно не разбиралась в футболе, но это нисколько не помешало их отношениям. И если в любви Франко преуспевал, то в футболе его клуб переживал не лучшие времена. "Милан" болтался за пределами первой пятерки.

Затем в истории итальянской команды началась новая эпоха: "Милан" в 1986 году приобрел Сильвио Берлускони. Первая презентация под его началом прошла под стать харизматичному характеру бизнесмена. Футболисты прилетели на стадион на вертолете и высадились под музыку из кинофильма "Апокалипсис сегодня".

Позже Барези не раз говорил о Берлускони, как об одной из важных фигур в его карьере. Будущий премьер-министр Италии сразу пообещал сделать "Милан" лучшим клубом мира. И обещание сдержал. В 1988 году Барези вновь стал чемпионом Италии, а в следующем сезоне завоевал Кубок чемпионов. Франко был одним из главных претендентов на "Золотой мяч", но в голосовании уступил легендарному Марко ван Бастену. "Это было сродни победе", - отмечал Барези.

Под руководством Арриго Сакки, а затем Фабио Капелло "Милан" продолжал брать титул за титулом. В итоге Барези провел в составе "россонери" 20 сезонов, 15 из которых – с капитанской повязкой. Завоевал шесть "скудето", четыре национальных Суперкубка, три Кубка европейских чемпионов, два Суперкубка УЕФА и два Межконтинентальных кубка.

Слезы, которые увидел весь мир

В составе сборной Италии Барези взял золото чемпионата мира-1982, но на поле по ходу того турнира так и не вышел. Дебют состоялся в декабре 1982 года. Именно с национальной командой связан один из самых памятных моментов в карьере Барези. Речь идет о мундиале 1994 года в США. Уже во втором туре группового этапа Франко получил травму мениска, но успел восстановится к финалу. В решающей встрече, с бразильцами, он совершил промах в серии пенальти. Тогда мир впервые увидел слезы великого защитника.

За сборную Барези провел 81 матч, а единственный гол забил в товарищеской встрече с командой СССР. Учитывая бронзу чемпионата мира-1990, он собрал весь комплект наград с главного футбольного турнира планеты.

В семейной жизни у Барези периодами не все было гладко. Маура долгое время не могла родить ребенка. После нескольких выкидышей супруги уже перестали верить то, что смогут стать родителями. Но в январе 1991 года на свет появился Эдоардо. Смуглый цвет кожи первенца стал предметом для постоянных насмешек и издевательств со стороны фанатов других команд. Намеки о том, что Маура родила не от Франко, она называла "жалкими нападками", но все равно тяжело переживала происходящее: "Я надеялась на уважение в материнстве, особенно когда оно было таким болезненным, как мое".

Останавливаться на одном ребенке супружеская пара не собиралась, и в 1996 году чета Барези усыновила двухлетнего Андрея из подмосковного детдома, дав ему имя Джанандреа. А спустя несколько лет семье выпало очередное испытание. Мауру арестовали по подозрению в содействии банде, занимавшейся сбытом угнанных автомобилей. Две недели за решеткой, сделка со следствием и 10 месяцев условно, таков итог той истории.

Но скоро ей вновь пришлось оказаться на скамье подсудимых, на этот раз уже вместе с мужем. Из-за финансовых проблем они не заплатили за приобретенные картины. К счастью, обошлись лишь штрафом.

Что касается спортивного пути, то после завершения карьеры Барези работал тренером в академии "Милана", какое-то время занимал должность спортивного директора в "Фулхэме", но затем вновь вернулся в итальянский клуб. Входил в состав тренерского штаба Капелло, исполнял различные административные обязанности, а шесть лет назад стал почетным вице-президентом "Милана".