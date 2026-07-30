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Темрезов поддержал Стратегию развития здравоохранения региона до 2030 года - РИА Новости, 30.07.2026
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Карачаево-Черкесская Республика
 
16:11 30.07.2026 (обновлено: 17:17 30.07.2026)
Темрезов поддержал Стратегию развития здравоохранения региона до 2030 года

Рашид Темрезов поддержал Стратегию развития здравоохранения региона до 2030 года

© Фото : Канал Рашида Темрезова в мессенджере "Макс"Рашид Темрезов поддержал Стратегию развития здравоохранения региона до 2030 года
Рашид Темрезов поддержал Стратегию развития здравоохранения региона до 2030 года - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Фото : Канал Рашида Темрезова в мессенджере "Макс"
Рашид Темрезов поддержал Стратегию развития здравоохранения региона до 2030 года
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Утверждена Стратегия развития здравоохранения Карачаево-Черкесии до 2030 года, сообщил глава региона Рашид Темрезов.
"Развитие здравоохранения — один из важнейших приоритетов государственной политики России. Стратегия станет действенным пошаговым механизмом преобразований, которые позволят вывести качество и доступность медицинской помощи в регионе на новый уровень", — написал Темрезов в своем канале в мессенджере "Макс".
В режиме видеоконференцсвязи директор института, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор Ольга Кобякова обозначила положения документа. Исследование охватило медико-демографическую ситуацию, уровень удовлетворенности населения качеством медпомощи и кадровый потенциал отрасли.
Помимо этого, оно коснулось организации оказания медпомощи и вопросов, связанных с этим, а также уровня цифровизации. Кобякова подробно остановилась и на сильных сторонах региональной отрасли и обозначила приоритетные направления, требующие дальнейшей системной работы.
Темрезов уточнил, что главная цель Стратегии — создание прогрессивной и сбалансированной модели оказания медпомощи для укрепления здоровья и повышения продолжительности жизни. С этой целью определены повышение доступности первичной медико-санитарной помощи, развитие системы оказания неотложной помощи и совершенствование льготного лекарственного обеспечения. А также — создание Медицинского информационно-аналитического центра, развитие скрининговых программ по ранней диагностике онкологических заболеваний и сама организация медпомощи.
"Благодарен Минздраву России, лично министру (здравоохранения России — ред.) Михаилу Мурашко за постоянную поддержку и внимание к вопросам развития здравоохранения нашей республики, а также коллективу ФГБУ "ЦНИИОИЗ" за проведенный комплексный анализ, высокий профессионализм и экспертное сопровождение при разработке Стратегии", — отметил Темрезов.
Глава Карачаево-Черкесии убежден, что реализация проекта позволит обеспечить дальнейшее развитие отрасли, внедрение современных подходов к организации медицинской помощи и создание условий, при которых жители региона смогут получать качественную, доступную и своевременную помощь.
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Карачаево-Черкесская РеспубликаРашид ТемрезовМихаил МурашкоРоссийская академия наукЗдравоохранениеЛекарстваМедицина
 
 
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