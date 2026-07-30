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СМИ выяснили, сколько Винисиус просит у "Реала" за продление контракта - РИА Новости Спорт, 30.07.2026
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Футбол
 
14:59 30.07.2026
СМИ выяснили, сколько Винисиус просит у "Реала" за продление контракта

Винисиус хочет получить 80 млн евро за продление контракта с "Реалом"

© пресс-служба клуба "Реал Мадрид"Винисиус Жуниор
Винисиус Жуниор - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© пресс-служба клуба "Реал Мадрид"
Винисиус Жуниор. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Винисиус Жуниор просит у мадридского "Реала" 80 миллионов евро в качестве бонуса за продление контракта.
  • Футболист также требует увеличить свою долю прав на использование его изображений с 50% до 80%, а новый главный тренер "Реала" Жозе Моуринью не считает его незаменимым для своей версии клуба.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Бразильский футболист мадридского "Реала" Винисиус Жуниор просит у клуба 80 миллионов евро в качестве бонуса за продление контракта, сообщает журналист Пепе Альварес в соцсети Х.
По информации источника, 26-летний вингер также требует увеличение доли прав на использование "Реалом" своих изображений с 50% до 80%.
Сообщается, что новый главный тренер "Реала" Жозе Моуринью не считает бразильца незаменимым для своей версии клуба. Руководство не будет форсировать его уход, но готово рассмотреть крупные предложения от других клубов. В прошедшем сезоне Винисиус сыграл за "Реал" 53 матча и забил 22 гола.
Винисиус выступает за "Реал" с лета 2018 года, его действующее соглашение истекает летом 2027 года. В составе "сливочных" форвард стал трехкратным чемпионом Испании, двукратным победителем Лиги чемпионов. В 2024 году Винисиус получил награду лучшему футболисту сезона по версии Международной федерации футбола (ФИФА).
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