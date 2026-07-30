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Синхронистка Субботина сообщила, что ждет ребенка - РИА Новости Спорт, 30.07.2026
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17:27 30.07.2026
Синхронистка Субботина сообщила, что ждет ребенка

Российская синхронистка Субботина сообщила, что ждет ребенка

© Фото : Социальные сети Варвары СубботинойВарвара Субботина
Варвара Субботина - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Фото : Социальные сети Варвары Субботиной
Варвара Субботина. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская синхронистка Варвара Субботина ждет ребенка.
  • Варвара Субботина находится в отношениях с защитником Александром Никишиным из клуба НХЛ "Каролина Харрикейнз".
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Российская синхронистка Варвара Субботина сообщила, что ждет ребенка.
Субботина находится в отношениях с защитником Александром Никишиным из клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Каролина Харрикейнз".
"Пост, который я выкладываю с замиранием сердца. Наконец-то я готова поделиться с вами нашим маленьким большим секретом. Мы тебя очень ждем", - подписала Субботина серию фотографий с округлившимся животом в Instagram*.
Субботиной 25 лет, она является четырехкратной чемпионкой мира и трехкратной чемпионкой Европы.
* Принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская
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СпортРоссияЕвропаВарвара СубботинаАлександр НикишинКаролина ХаррикейнзНациональная хоккейная лига (НХЛ)Синхронное плавание
 
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