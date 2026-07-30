Синхронистка Субботина сообщила, что ждет ребенка

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская синхронистка Варвара Субботина ждет ребенка.
- Варвара Субботина находится в отношениях с защитником Александром Никишиным из клуба НХЛ "Каролина Харрикейнз".
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Российская синхронистка Варвара Субботина сообщила, что ждет ребенка.
Субботина находится в отношениях с защитником Александром Никишиным из клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Каролина Харрикейнз".
"Пост, который я выкладываю с замиранием сердца. Наконец-то я готова поделиться с вами нашим маленьким большим секретом. Мы тебя очень ждем", - подписала Субботина серию фотографий с округлившимся животом в Instagram*.
Субботиной 25 лет, она является четырехкратной чемпионкой мира и трехкратной чемпионкой Европы.
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