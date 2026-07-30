Шнайдер и Винус Уильямс не смогли выйти в полуфинал турнира в Вашингтоне

Краткий пересказ от РИА ИИ Российская теннисистка Диана Шнайдер в паре с американкой Винус Уильямс не смогла выйти в полуфинал турнира категории WTA 500 в Вашингтоне.

Шнайдер и Уильямс проиграли китаянкам Тан Цяньхуэй и Сюй Ифань со счетом 4:6, 2:6.

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Российская теннисистка Диана Шнайдер в паре с бывшей первой ракеткой мира американкой Винус Уильямс не смогла выйти в полуфинал турнира категории WTA 500 в Вашингтоне, призовой фонд которого превышает 1,6 млн долларов.

Во встрече второго раунда Шнайдер и Уильямс проиграли китаянкам Тан Цяньхуэй и Сюй Ифань со счетом 4:6, 2:6. Продолжительность матча составила 1 час 15 минут.

Уильямс 46 лет. Американка пять раз побеждала на Уимблдоне и дважды на Открытом чемпионате США. Она также выиграла 14 турниров Большого шлема в парном разряде вместе со своей младшей сестрой Сереной. Уильямс стала олимпийской чемпионкой Сиднея в 2000 году в одиночном разряде. Еще трижды она завоевывала золото в паре с Сереной (2000, 2008, 2012).

Шнайдер 22 года, спортсменка завоевала серебро Олимпиады 2024 года в паре с Миррой Андреевой. На счету россиянки пять титулов WTA в одиночном разряде и три - в парном.