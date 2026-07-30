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Шнайдер и Винус Уильямс не смогли выйти в полуфинал турнира в Вашингтоне - РИА Новости Спорт, 30.07.2026
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Теннис
 
07:23 30.07.2026
Шнайдер и Винус Уильямс не смогли выйти в полуфинал турнира в Вашингтоне

Шнайдер в паре с Винус Уильямс не смогла выйти в полуфинал турнира в Вашингтоне

© AP Photo / Emma Da SilvaДиана Шнайдер
Диана Шнайдер - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© AP Photo / Emma Da Silva
Диана Шнайдер. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская теннисистка Диана Шнайдер в паре с американкой Винус Уильямс не смогла выйти в полуфинал турнира категории WTA 500 в Вашингтоне.
  • Шнайдер и Уильямс проиграли китаянкам Тан Цяньхуэй и Сюй Ифань со счетом 4:6, 2:6.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Российская теннисистка Диана Шнайдер в паре с бывшей первой ракеткой мира американкой Винус Уильямс не смогла выйти в полуфинал турнира категории WTA 500 в Вашингтоне, призовой фонд которого превышает 1,6 млн долларов.
Во встрече второго раунда Шнайдер и Уильямс проиграли китаянкам Тан Цяньхуэй и Сюй Ифань со счетом 4:6, 2:6. Продолжительность матча составила 1 час 15 минут.
Уильямс 46 лет. Американка пять раз побеждала на Уимблдоне и дважды на Открытом чемпионате США. Она также выиграла 14 турниров Большого шлема в парном разряде вместе со своей младшей сестрой Сереной. Уильямс стала олимпийской чемпионкой Сиднея в 2000 году в одиночном разряде. Еще трижды она завоевывала золото в паре с Сереной (2000, 2008, 2012).
Шнайдер 22 года, спортсменка завоевала серебро Олимпиады 2024 года в паре с Миррой Андреевой. На счету россиянки пять титулов WTA в одиночном разряде и три - в парном.
Шнайдер и Уильямс впервые выступили вместе в парном разряде.
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