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Трамп кровно заинтересован в участии России в ОИ-2028, считает Журова - РИА Новости Спорт, 30.07.2026
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15:52 30.07.2026
Трамп кровно заинтересован в участии России в ОИ-2028, считает Журова

Журова: Трамп заинтересован в том, чтобы Россия выступила на Олимпиаде-2028

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСветлана Журова
Светлана Журова - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Светлана Журова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Светлана Журова считает, что президент США Дональд Трамп заинтересован в участии сборной России в летних Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе.
  • Международный олимпийский комитет временно восстановил статус ОКР и отменил рекомендации об ограничениях в отношении российских спортсменов.
  • Михаил Дегтярев заявил, что у России есть шанс отправить команду на Игры-2028 и победить на этих соревнованиях.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова считает, что президент США Дональд Трамп кровно заинтересован в участии сборной России в летних Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе.
В начале июля Международный олимпийский комитет (МОК) временно восстановил статус ОКР и отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов. После этого министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев во время круглого стола на тему "Спортивный суверенитет и олимпийское будущее России", который прошел в ММПЦ МИА "Россия сегодня", заявил, что у России есть шанс отправить команду на Игры-2028 и победить на этих соревнованиях.
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"Я уверена, что у Дональда Трампа есть основания для того, чтобы желать участия россиян. Он хочет, чтобы мы обыграли китайцев и им поменьше медалей досталось. Только мы можем сделать это. Трамп и американцы кровно заинтересованы в том, чтобы мы были на Олимпиаде в Лос-Анджелесе", - сказала Журова РИА Новости.
В 2024 году летние Игры прошли в Париже. Сборные США и Китая завоевали по 40 золотых медалей. Американцы заняли первое место в неофициальном командном зачете, суммарно завоевав больше наград (126 против 91).
"Когда нас не было, китайцы завоевали столько же золотых медалей, сколько и американцы. Китайцы выигрывали в, так скажем, "наших" видах спорта - синхронном плавании, боксе. Когда у них там медали были? Конечно, американцы понимают, что не могут проиграть домашнюю Олимпиаду. Мы им очень нужны", - добавила собеседница агентства.
Следующие летние Игры пройдут в Лос-Анджелесе с 14 по 30 июля 2028 года.
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