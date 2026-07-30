Трамп кровно заинтересован в участии России в ОИ-2028, считает Журова

Краткий пересказ от РИА ИИ Светлана Журова считает, что президент США Дональд Трамп заинтересован в участии сборной России в летних Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе.

Международный олимпийский комитет временно восстановил статус ОКР и отменил рекомендации об ограничениях в отношении российских спортсменов.

Михаил Дегтярев заявил, что у России есть шанс отправить команду на Игры-2028 и победить на этих соревнованиях.

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова считает, что президент США Дональд Трамп кровно заинтересован в участии сборной России в летних Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе.

В начале июля Международный олимпийский комитет (МОК) временно восстановил статус ОКР и отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов. После этого министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев во время круглого стола на тему "Спортивный суверенитет и олимпийское будущее России", который прошел в ММПЦ МИА "Россия сегодня", заявил, что у России есть шанс отправить команду на Игры-2028 и победить на этих соревнованиях.

"Я уверена, что у Дональда Трампа есть основания для того, чтобы желать участия россиян. Он хочет, чтобы мы обыграли китайцев и им поменьше медалей досталось. Только мы можем сделать это. Трамп и американцы кровно заинтересованы в том, чтобы мы были на Олимпиаде в Лос-Анджелесе", - сказала Журова РИА Новости.

В 2024 году летние Игры прошли в Париже . Сборные США и Китая завоевали по 40 золотых медалей. Американцы заняли первое место в неофициальном командном зачете, суммарно завоевав больше наград (126 против 91).

"Когда нас не было, китайцы завоевали столько же золотых медалей, сколько и американцы. Китайцы выигрывали в, так скажем, "наших" видах спорта - синхронном плавании, боксе. Когда у них там медали были? Конечно, американцы понимают, что не могут проиграть домашнюю Олимпиаду. Мы им очень нужны", - добавила собеседница агентства.