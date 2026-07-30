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КТК сообщил об атаке беспилотников на два танкера - РИА Новости, 30.07.2026
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09:23 30.07.2026 (обновлено: 13:37 30.07.2026)
КТК сообщил об атаке беспилотников на два танкера

КТК сообщил об атаке беспилотника на еще один танкер под флагом острова Мэн

© AP PhotoТанкер у морского терминала КТК
Танкер у морского терминала КТК - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© AP Photo
Танкер у морского терминала КТК. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Два танкера подверглись ударам беспилотников в районе морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума.
  • Один из них был на погрузке нефти на выносном причале, а второй находился в шести морских милях от морского терминала КТК.
  • После атаки на танкере Nissos Sifnos начался пожар, который потушили силами экипажа, пострадавших нет, разлива нефти удалось избежать.
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Два танкера подверглись ударам беспилотников в районе морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума, сообщила компания.
"В территориальных водах, в шести морских милях от морского терминала КТК, был атакован танкер Marathi под флагом Острова Мэн, следовавший для приема нефти на МТ КТК", — говорится в релизе.
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Кроме того, дрон атаковал танкер Nissos Sifnos под флагом Маршалловых островов, который загружался нефтью на выносном терминале. Это судно принадлежит компании "Тенгизшевройл".
После этого на грузовой палубе начался пожар, который потушил экипаж при помощи трех вспомогательных судов КТК. Погибших и пострадавших нет, разлива нефти удалось избежать. Танкер сохранил плавучесть, но погрузку нефти остановили.
В КТК отметили, что призывы Казахстана о недопустимости подобных террористических атак были проигнорированы. Это наносит существенный ущерб как республике, так и крупнейшим западным нефтяным компаниям, в том числе Chevron, Total, ExxonMobil, Shell и Eni, подчеркнули в компании.
Нефтепроводная система КТК общей мощностью 83 миллиона тонн в год — крупнейший маршрут транспортировки топлива из Каспийского региона на мировые рынки и основной для Казахстана. Магистраль протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где нефть отгружают на танкеры через морской терминал.
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ПроисшествияКазахстанТенгизшевройлКаспийский Трубопроводный Консорциум-РНовороссийск
 
 
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