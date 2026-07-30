КТК сообщил об атаке беспилотников на два танкера

Краткий пересказ от РИА ИИ Два танкера подверглись ударам беспилотников в районе морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума.

Один из них был на погрузке нефти на выносном причале, а второй находился в шести морских милях от морского терминала КТК.

После атаки на танкере Nissos Sifnos начался пожар, который потушили силами экипажа, пострадавших нет, разлива нефти удалось избежать.

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Два танкера подверглись ударам беспилотников в районе морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума, сообщила Два танкера подверглись ударам беспилотников в районе морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума, сообщила компания

"В территориальных водах, в шести морских милях от морского терминала КТК, был атакован танкер Marathi под флагом Острова Мэн, следовавший для приема нефти на МТ КТК", — говорится в релизе.

Кроме того, дрон атаковал танкер Nissos Sifnos под флагом Маршалловых островов, который загружался нефтью на выносном терминале. Это судно принадлежит компании "Тенгизшевройл" .

После этого на грузовой палубе начался пожар, который потушил экипаж при помощи трех вспомогательных судов КТК. Погибших и пострадавших нет, разлива нефти удалось избежать. Танкер сохранил плавучесть, но погрузку нефти остановили.

В КТК отметили, что призывы Казахстана о недопустимости подобных террористических атак были проигнорированы. Это наносит существенный ущерб как республике, так и крупнейшим западным нефтяным компаниям, в том числе Chevron, Total, ExxonMobil, Shell и Eni, подчеркнули в компании.