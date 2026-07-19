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МИД Казахстана назвал атаки на суда КТК посягательством на интересы страны - РИА Новости, 19.07.2026
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17:52 19.07.2026 (обновлено: 19:40 19.07.2026)
МИД Казахстана назвал атаки на суда КТК посягательством на интересы страны

МИД Казахстана: атаки на перевозящие нефть суда КТК посягают на интересы страны

© Фото : Министерство иностранных дел Республики КазахстанЗдание Министерства иностранных дел Казахстана
Здание Министерства иностранных дел Казахстана - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© Фото : Министерство иностранных дел Республики Казахстан
Здание Министерства иностранных дел Казахстана. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • МИД Казахстана осудил удары по танкерам, перевозящим нефть Каспийского трубопроводного консорциума.
  • Астана рассматривает такие атаки как недопустимое посягательство на экономические интересы Казахстана.
АСТАНА, 19 июл — РИА Новости. МИД Казахстана осудил удары по танкерам, перевозящим нефть Каспийского трубопроводного консорциума.
"Рассматриваем такие атаки как недопустимое посягательство на экономические интересы Республики Казахстан", — говорится в заявлении ведомства.
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Особую обеспокоенность у Астаны вызвало намеренное игнорирование механизма обмена информацией о гражданских судах, входящих в акваторию Черного моря для погрузки нефти на терминалах КТК. Это ставит под угрозу жизнь и безопасность экипажей, подчеркнули в ведомстве.
МИД потребовал немедленно прекратить атаки и принять меры для обеспечения безопасности инфраструктуры по экспорту казахстанской нефти. Он также призвал партнеров осудить нападения, а все заинтересованные стороны — разработать конкретные практические меры, чтобы избежать повторения подобных инцидентов.
При этом Казахстан подчеркнул, что оставляет за собой право использовать все механизмы для защиты своих интересов, предусмотренные международным правом, в том числе требование о возмещении ущерба.
Сегодня утром стало известно, что дроны ВСУ ударили по двум танкерам на терминале КТК — ASIA под флагом Либерии и NISSOS IOS под флагом Маршалловых Островов. На ASIA возник пожар, который вскоре потушили. Оба танкера сохранили плавучесть, степень их повреждений оценивают специалисты. Погрузку нефти на терминале приостановили, разлива топлива удалось избежать.
В ночь на 17 июля около объекта КТК в Черном море дважды подверглось атакам судно Nordic Zenith. На борту начался пожар, танкер стал непригодным для погрузки сырья.
Нефтепроводная система КТК общей мощностью 83 миллиона тонн в год — крупнейший маршрут транспортировки топлива из Каспийского региона на мировые рынки и основной для Казахстана. Магистраль протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где нефть отгружают на танкеры через морской терминал.
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