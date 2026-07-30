В "Милане" опровергли слух о смерти Барези

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Футбольный клуб «Милан» опроверг сообщения итальянских СМИ о смерти бывшего игрока и почетного вице-президента Франко Барези.
- У Франко Барези обнаружили легочный узел, который впоследствии успешно удалили, сейчас он переживает трудный период.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Футбольный клуб "Милан" в соцсети Х опроверг сообщения итальянских СМИ о смерти бывшего игрока и почетного вице-президента Франко Барези.
В среду издание Corriere della Sera сообщило о смерти 66-летнего Барези, но позднее удалило новость. В 2025 году у экс-футболиста обнаружили легочный узел, который впоследствии успешно удалили.
"Милан" опровергает ложные сообщения о Франко Барези, которые начали распространяться в последние минуты. Франко переживает трудный и сложный период, клуб твердо поддерживает его и его семью. Мы призываем всех уважать их частную жизнь и воздерживаться от распространения совершенно необоснованной информации", - говорится в заявлении.
Барези на протяжении всей карьеры с 1978 по 1997 год выступал за "Милан", он стал с командой шестикратным чемпионом Италии и трехкратным победителем Лиги чемпионов, был капитаном команды. С 2002 по 2008 год входил в тренерский штаб команды при Карло Анчелотти. В составе сборной Италии Барези стал чемпионом мира (1982).