В "Милане" опровергли слух о смерти Барези

Барези на протяжении всей карьеры с 1978 по 1997 год выступал за "Милан", он стал с командой шестикратным чемпионом Италии и трехкратным победителем Лиги чемпионов, был капитаном команды. С 2002 по 2008 год входил в тренерский штаб команды при Карло Анчелотти. В составе сборной Италии Барези стал чемпионом мира (1982).