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В "Милане" опровергли слух о смерти Барези - РИА Новости Спорт, 30.07.2026
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Футбол
 
00:39 30.07.2026 (обновлено: 02:02 30.07.2026)
В "Милане" опровергли слух о смерти Барези

"Милан" опроверг слух о смерти Барези

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкФутбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Футбольный клуб «Милан» опроверг сообщения итальянских СМИ о смерти бывшего игрока и почетного вице-президента Франко Барези.
  • У Франко Барези обнаружили легочный узел, который впоследствии успешно удалили, сейчас он переживает трудный период.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Футбольный клуб "Милан" в соцсети Х опроверг сообщения итальянских СМИ о смерти бывшего игрока и почетного вице-президента Франко Барези.
В среду издание Corriere della Sera сообщило о смерти 66-летнего Барези, но позднее удалило новость. В 2025 году у экс-футболиста обнаружили легочный узел, который впоследствии успешно удалили.
"Милан" опровергает ложные сообщения о Франко Барези, которые начали распространяться в последние минуты. Франко переживает трудный и сложный период, клуб твердо поддерживает его и его семью. Мы призываем всех уважать их частную жизнь и воздерживаться от распространения совершенно необоснованной информации", - говорится в заявлении.
Барези на протяжении всей карьеры с 1978 по 1997 год выступал за "Милан", он стал с командой шестикратным чемпионом Италии и трехкратным победителем Лиги чемпионов, был капитаном команды. С 2002 по 2008 год входил в тренерский штаб команды при Карло Анчелотти. В составе сборной Италии Барези стал чемпионом мира (1982).
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