Рейтинг@Mail.ru
Шнайдер стоит вернуться в пару к Андреевой, заявил Янчук - РИА Новости Спорт, 30.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
16:21 30.07.2026
Шнайдер стоит вернуться в пару к Андреевой, заявил Янчук

Янчук: сотрудничество Шнайдер с Винус не будет перспективным

© AP Photo / Manu FernandezМирра Андреева и Диана Шнайдер
Мирра Андреева и Диана Шнайдер - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© AP Photo / Manu Fernandez
Мирра Андреева и Диана Шнайдер. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Янчук считает, что Шнайдер стоит вернуться в пару к Андреевой.
  • Шнайдер в паре с Уильямс не смогла выйти в полуфинал турнира категории WTA 500 в Вашингтоне.
  • По мнению Янчука, Шнайдер и Андреева — сыгранная пара, которая может рассчитывать на большие успехи и награды.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Российской теннисистке Диане Шнайдер стоит вернуться в пару к Мирре Андреевой, поскольку сотрудничество с Винус Уильямс не будет перспективным, заявил РИА Новости заслуженный тренер России Виктор Янчук.
Ранее Шнайдер в паре с Уильямс не смогла выйти в полуфинал турнира категории WTA 500 в Вашингтоне.
"Можно понять интерес Дианы Шнайдер сыграть в паре с Уильямс. Она сможет перенять опыт, который Винус приобрела за столько лет. У нее не отнять того, что она четырехкратная олимпийская чемпионка, победительница турниров Большого шлема. Но время все же играет против нее, ведь ей уже 46 лет. Физический потенциал абсолютно не тот, что был раньше. Она уже не может рассчитывать на большие победы", - сказал Янчук.
"Поэтому в случае с Дианой все сводится к тому, что ей нужно вернуться к Мирре Андреевой. Они уже сыгранная пара, которая может рассчитывать на большие успехи и награды", - добавил он.
Карен Хачанов - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
Хачанов не смог выйти в четвертьфинал турнира категории ATP 250
Вчера, 08:15
 
ТеннисСпортВиктор ЯнчукДиана ШнайдерМирра АндрееваВинус УильямсЖенская теннисная ассоциация (WTA)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Маккаби Тель-Авив
    Шериф
    1
    0
  • Футбол
    Закончен (ДВ)
    Пафос
    Хайдук
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Мидтъюлланн
    Бешикташ
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    ПАОК
    Динамо Киев
    2
    0
  • Футбол
    Закончен (П)
    ЦСКА София
    Карабах
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Андерлехт
    Хаммарбю
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ференцварош
    Твенте
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Бенфика
    Санкт-Галлен
    5
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала