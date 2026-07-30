Шнайдер стоит вернуться в пару к Андреевой, заявил Янчук

"Можно понять интерес Дианы Шнайдер сыграть в паре с Уильямс. Она сможет перенять опыт, который Винус приобрела за столько лет. У нее не отнять того, что она четырехкратная олимпийская чемпионка, победительница турниров Большого шлема. Но время все же играет против нее, ведь ей уже 46 лет. Физический потенциал абсолютно не тот, что был раньше. Она уже не может рассчитывать на большие победы", - сказал Янчук.