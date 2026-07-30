Шнайдер стоит вернуться в пару к Андреевой, заявил Янчук

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Янчук считает, что Шнайдер стоит вернуться в пару к Андреевой.
- Шнайдер в паре с Уильямс не смогла выйти в полуфинал турнира категории WTA 500 в Вашингтоне.
- По мнению Янчука, Шнайдер и Андреева — сыгранная пара, которая может рассчитывать на большие успехи и награды.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Российской теннисистке Диане Шнайдер стоит вернуться в пару к Мирре Андреевой, поскольку сотрудничество с Винус Уильямс не будет перспективным, заявил РИА Новости заслуженный тренер России Виктор Янчук.
"Можно понять интерес Дианы Шнайдер сыграть в паре с Уильямс. Она сможет перенять опыт, который Винус приобрела за столько лет. У нее не отнять того, что она четырехкратная олимпийская чемпионка, победительница турниров Большого шлема. Но время все же играет против нее, ведь ей уже 46 лет. Физический потенциал абсолютно не тот, что был раньше. Она уже не может рассчитывать на большие победы", - сказал Янчук.
"Поэтому в случае с Дианой все сводится к тому, что ей нужно вернуться к Мирре Андреевой. Они уже сыгранная пара, которая может рассчитывать на большие успехи и награды", - добавил он.