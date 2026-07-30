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КДК оштрафовал "Рубин" по итогам матча с "Краснодаром" - РИА Новости Спорт, 30.07.2026
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Футбол
 
17:50 30.07.2026
КДК оштрафовал "Рубин" по итогам матча с "Краснодаром"

КДК оштрафовал "Рубин" на 100 тысяч рублей за за необеспечение безопасности

© пресс-служба ФК "Рубин"Футболисты "Рубина"
Футболисты Рубина - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© пресс-служба ФК "Рубин"
Футболисты "Рубина". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал казанский "Рубин" на 100 тысяч рублей.
  • Штраф наложен за необеспечение безопасности на домашнем матче с "Краснодаром".
  • Неустановленное лицо угрожало судейской бригаде и оскорбляло арбитров в подтрибунном помещении после матча.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал на 100 тысяч рублей казанский "Рубин" за необеспечение безопасности на домашнем матче чемпионата России с "Краснодаром", сообщается на сайте РФС.
В воскресенье "Краснодар" обыграл на выезде "Рубин" (3:1) в матче первого тура РПЛ. Матч обслуживала судейская бригада под руководством Артема Чистякова. В протоколе матча было отмечено, что по его окончании неустановленное лицо угрожало судейской бригаде и оскорбляло арбитров в подтрибунном помещении с использованием нецензурной брани.
Российская премьер-лига (РПЛ)
26 июля 2026 • начало в 19:30
Завершен
Рубин
1 : 3
Краснодар
12‎’‎ • Мирлинд Даку
(Евгений Ставер)
45‎’‎ • Хуан Боселли
53‎’‎ • Никита Кривцов
(Хуан Боселли)
Кристиан Кардозо
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Рубин" оштрафован на 100 тысяч рублей в соответствии со статьей 101 (необеспечение принимающей стороной общественного порядка и общественной безопасности на стадионе) дисциплинарного регламента РФС и пунктом 22 приложения № 1 к дисциплинарному регламенту РФС за необеспечение общественного порядка и общественной безопасности на стадионе, поставившее под угрозу безопасность официальных лиц матча.
Футбол. РПЛ. Рубин (Казань) - Краснодар (Краснодар) - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
Арбитрам матча РПЛ "Рубин" — "Краснодар" угрожали после игры
26 июля, 23:56
 
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