КДК оштрафовал "Рубин" по итогам матча с "Краснодаром"

В воскресенье "Краснодар" обыграл на выезде "Рубин" (3:1) в матче первого тура РПЛ. Матч обслуживала судейская бригада под руководством Артема Чистякова. В протоколе матча было отмечено, что по его окончании неустановленное лицо угрожало судейской бригаде и оскорбляло арбитров в подтрибунном помещении с использованием нецензурной брани.