КДК оштрафовал "Рубин" по итогам матча с "Краснодаром"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал казанский "Рубин" на 100 тысяч рублей.
- Штраф наложен за необеспечение безопасности на домашнем матче с "Краснодаром".
- Неустановленное лицо угрожало судейской бригаде и оскорбляло арбитров в подтрибунном помещении после матча.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал на 100 тысяч рублей казанский "Рубин" за необеспечение безопасности на домашнем матче чемпионата России с "Краснодаром", сообщается на сайте РФС.
В воскресенье "Краснодар" обыграл на выезде "Рубин" (3:1) в матче первого тура РПЛ. Матч обслуживала судейская бригада под руководством Артема Чистякова. В протоколе матча было отмечено, что по его окончании неустановленное лицо угрожало судейской бригаде и оскорбляло арбитров в подтрибунном помещении с использованием нецензурной брани.
26 июля 2026 • начало в 19:30
Завершен
12’ • Мирлинд Даку
45’ • Хуан Боселли
53’ • Никита Кривцов
"Рубин" оштрафован на 100 тысяч рублей в соответствии со статьей 101 (необеспечение принимающей стороной общественного порядка и общественной безопасности на стадионе) дисциплинарного регламента РФС и пунктом 22 приложения № 1 к дисциплинарному регламенту РФС за необеспечение общественного порядка и общественной безопасности на стадионе, поставившее под угрозу безопасность официальных лиц матча.