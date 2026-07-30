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Камоцци высказался о ситуации с Пирло - РИА Новости Спорт, 30.07.2026
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Футбол
 
15:56 30.07.2026
Камоцци высказался о ситуации с Пирло

Камоцци: срыв назначения в сборную станет для Пирло краткосрочным препятствием

© AP Photo / Antonio CalanniАндреа Пирло
Андреа Пирло - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© AP Photo / Antonio Calanni
Андреа Пирло. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Назначение Андреа Пирло на пост главного тренера сборной Италии сорвалось.
  • Ряд политиков счел поведение Пирло недостойным человека, призванного представлять Италию.
  • По мнению Франко Камоцци, инцидент не окажет долгосрочного влияния на карьеру Пирло.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. История с несостоявшимся назначением Андреа Пирло на пост главного тренера сборной Италии станет для него лишь краткосрочным препятствием в карьере, заявил РИА Новости бывший советник экс-владельца московского "Спартака" Леонида Федуна Франко Камоцци.
Ранее итальянские СМИ сообщили, что назначение Пирло главным тренером сборной Италии было сорвано. Ряд политиков счел поведение Пирло недостойным человека, призванного представлять Италию. Кандидатуру Пирло лоббировали технический директор FIGC Паоло Мальдини и его советник Леонардо. Они покинули должность 27 июля, спустя 16 дней после назначения.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
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"Это неудивительно. Учитывая нынешнюю геополитическую обстановку, европейские федерации крайне осторожно относятся к любым связям с российскими спонсорами. В настоящее время это действительно является серьезным препятствием в Западной Европе из-за сильного давления со стороны СМИ и политических кругов", - сказал Камоцци.
По мнению собеседника агентства, произошедшее не окажет долгосрочного влияния на карьеру чемпиона мира 2006 года. "Это может стать краткосрочным препятствием для получения работы в ведущих европейских командах, однако его легендарный статус со временем вновь откроет перед ним двери", - отметил Камоцци.
Пирло 47 лет. После завершения игровой карьеры он возглавлял туринский "Ювентус", турецкий "Фатих Карагюмрюк" и "Сампдорию", а с июля 2025 года руководит "Дубай Юнайтед".
В качестве футболиста "Милана" Пирло по два раза становился чемпионом Италии, победителем Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА, а также завоевал Кубок и Суперкубок Италии. Вместе с "Ювентусом" он четыре раза выигрывал Серию A, дважды завоевывал Суперкубок страны и брал Кубок Италии.
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ФутболИталияЗападная ЕвропаПаоло МальдиниЛеонардоFIGCФатих КарагюмрюкСуперкубок ИспанииАндреа ПирлоЮвентусЛига чемпионов УЕФА 2026-2027Сампдория
 
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