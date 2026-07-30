Рейтинг@Mail.ru
КСИР пообещал наказать США за удары по Ирану - РИА Новости, 30.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:56 30.07.2026 (обновлено: 15:06 30.07.2026)
КСИР пообещал наказать США за удары по Ирану

КСИР заявил об ударе по базе США в Иордании в ответ на американскую агрессию

© AP Photo / Vahid SalemiВоеннослужащий Корпуса стражей исламской революции
Военнослужащий Корпуса стражей исламской революции - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Военнослужащий Корпуса стражей исламской революции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • КСИР пообещал наказать США за удары по Ирану.
  • Там заявили, что уже ударили по американской базе Аль-Азрак в Иордании.
  • Вашингтон отчитывался о поражении десятков иранских целей сегодня ночью.
ТЕГЕРАН, 30 июл — РИА Новости. КСИР пообещал наказать Соединенные Штаты за удары по Ирану.
"Сегодня агрессор будет наказан", — цитирует агентство Fars заявление пресс-службы корпуса.
Флаги США - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
СМИ: США не рассматривают новую атаку на Иран как возобновление операций
Вчера, 07:00
В ночь на четверг американские военные завершили очередную волну ударов по исламской республике. Центральное командование Вооруженных сил США заявило, что они поразили десятки целей, включая командные центры, объекты ракетного и беспилотного вооружения, береговые наблюдательные и оборонительные посты, а также морские цели.
КСИР утверждает, что в ответ на эти атаки уже ударил баллистическими ракетами по американской базе Аль-Азрак в Иордании, уничтожив три самолета F-35 и несколько военнослужащих.
СМИ сообщали, что в минувшую пятницу Дональд Трамп приказал приостановить атаки, которые Штаты возобновили 8 июля, объявив о прекращении действия перемирия. Однако уже в ночь на среду иранская сторона заявила об очередных ответных действиях на повторную агрессию Вашингтона.
В прошлый раз новый виток эскалации произошел всего спустя три недели после того, как стороны подписали меморандум, предполагающий завершение конфликта.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
Штаты готовятся взять под контроль несколько стран Ближнего Востока
Вчера, 08:00
 
В миреИранСШАВоенная операция США и Израиля против ИранаВооруженные силы СШАКорпус стражей исламской революции
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала