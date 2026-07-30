КСИР пообещал наказать США за удары по Ирану.

СМИ сообщали, что в минувшую пятницу Дональд Трамп приказал приостановить атаки, которые Штаты возобновили 8 июля, объявив о прекращении действия перемирия. Однако уже в ночь на среду иранская сторона заявила об очередных ответных действиях на повторную агрессию Вашингтона.