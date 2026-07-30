Краткий пересказ от РИА ИИ
- КСИР пообещал наказать США за удары по Ирану.
- Там заявили, что уже ударили по американской базе Аль-Азрак в Иордании.
- Вашингтон отчитывался о поражении десятков иранских целей сегодня ночью.
ТЕГЕРАН, 30 июл — РИА Новости. КСИР пообещал наказать Соединенные Штаты за удары по Ирану.
"Сегодня агрессор будет наказан", — цитирует агентство Fars заявление пресс-службы корпуса.
В ночь на четверг американские военные завершили очередную волну ударов по исламской республике. Центральное командование Вооруженных сил США заявило, что они поразили десятки целей, включая командные центры, объекты ракетного и беспилотного вооружения, береговые наблюдательные и оборонительные посты, а также морские цели.
КСИР утверждает, что в ответ на эти атаки уже ударил баллистическими ракетами по американской базе Аль-Азрак в Иордании, уничтожив три самолета F-35 и несколько военнослужащих.
СМИ сообщали, что в минувшую пятницу Дональд Трамп приказал приостановить атаки, которые Штаты возобновили 8 июля, объявив о прекращении действия перемирия. Однако уже в ночь на среду иранская сторона заявила об очередных ответных действиях на повторную агрессию Вашингтона.
В прошлый раз новый виток эскалации произошел всего спустя три недели после того, как стороны подписали меморандум, предполагающий завершение конфликта.