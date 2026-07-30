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Кириленко назвал Едешко легендой отечественного баскетбола - РИА Новости Спорт, 30.07.2026
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Баскетбол
 
22:11 30.07.2026
Кириленко назвал Едешко легендой отечественного баскетбола

Кириленко: Едешко оставил после себя огромное наследие в баскетболе

© РИА Новости / Алексей ФилипповОлимпийский чемпион по баскетболу Иван Едешко
Олимпийский чемпион по баскетболу Иван Едешко - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иван Едешко, олимпийский чемпион 1972 года по баскетболу, умер от инфаркта в возрасте 81 года.
  • Президент Федерации баскетбола России Андрей Кириленко назвал Едешко легендой отечественного баскетбола и выразил соболезнования его родным и близким.
  • Кириленко подчеркнул, что наследие Едешко останется в истории спорта и будет жить в новых поколениях спортсменов.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Олимпийский чемпион 1972 года Иван Едешко является легендой отечественного баскетбола, он оставил после себя огромное наследие, заявил президент Федерации баскетбола России Андрей Кириленко.
Едешко умер в четверг от инфаркта в возрасте 81 года.
«
"Сегодня ушел из жизни Иван Иванович Едешко. Мои самые искренние соболезнования его родным и близким. Для меня Иван Иванович был не просто легендой нашего баскетбола. Мне посчастливилось поиграть под его руководством, считать его своим наставником и близким другом. Настоящая легенда, очень светлый, смешной, невероятно теплый. Иван Иванович всегда производил впечатление родного человека, будто это твой дедушка или близкий родственник", - написал Кириленко в своем Telegram-канале.
"Очень горько осознавать, что ушел один из последних представителей той великой олимпийской команды 1972 года. Совсем недавно мы потеряли Алжана Жармухамедова, а теперь не стало и Ивана Ивановича. Он оставил после себя огромное наследие. Его золотой пас навсегда останется одним из самых великих и узнаваемых моментов не только в истории баскетбола, но и всего отечественного спорта. Первенство России носит имя Ивана Ивановича Едешко. И это название мы сохраним, чтобы его отношение к игре, людям и баскетболу продолжало жить в новых поколениях спортсменов. Светлая память великому человеку, навсегда вписавшему свое имя в историю нашего спорта", - добавил он.
Едешко выполнил передачу на победный бросок Александра Белова на последних секундах финального матча олимпийского турнира 1972 года в Мюнхене против сборной США (51:50). Также Едешко со сборной СССР стал чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы. В составе ЦСКА он восемь раз становился чемпионом СССР и завоевал Кубок европейских чемпионов.
 
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