Кириленко назвал Едешко легендой отечественного баскетбола

"Сегодня ушел из жизни Иван Иванович Едешко. Мои самые искренние соболезнования его родным и близким. Для меня Иван Иванович был не просто легендой нашего баскетбола. Мне посчастливилось поиграть под его руководством, считать его своим наставником и близким другом. Настоящая легенда, очень светлый, смешной, невероятно теплый. Иван Иванович всегда производил впечатление родного человека, будто это твой дедушка или близкий родственник", - написал Кириленко в своем Telegram-канале.

"Очень горько осознавать, что ушел один из последних представителей той великой олимпийской команды 1972 года. Совсем недавно мы потеряли Алжана Жармухамедова, а теперь не стало и Ивана Ивановича. Он оставил после себя огромное наследие. Его золотой пас навсегда останется одним из самых великих и узнаваемых моментов не только в истории баскетбола, но и всего отечественного спорта. Первенство России носит имя Ивана Ивановича Едешко. И это название мы сохраним, чтобы его отношение к игре, людям и баскетболу продолжало жить в новых поколениях спортсменов. Светлая память великому человеку, навсегда вписавшему свое имя в историю нашего спорта", - добавил он.