Рожков избежал дополнительной дисквалификации за удар по лицу Боселли

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Защитника казанского "Рубина" Илью Рожкова дисквалифицировали на один матч за удар форварда "Краснодара" Хуана Боселли рукой в лицо.
- Рожкову также назначен еще один матч дисквалификации условно с испытательным сроком до конца сезона и наложен штраф в 100 тысяч рублей за оскорбительное поведение.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение дисквалифицировать на один матч защитника казанского "Рубина" Илью Рожкова, сообщается на сайте РФС.
В воскресенье "Краснодар" обыграл на выезде "Рубин" (3:1). На 18-й минуте Рожков получил красную карточку, после того как ударил форварда "быков" Хуана Боселли рукой в лицо. После удара игрок гостей упал на газон, у него пошла кровь из носа, о чем он сигнализировал главному судье Артему Чистякову. По предварительному диагнозу, у Боселли закрытый перелом носа со смещением.
26 июля 2026 • начало в 19:30
Завершен
12’ • Мирлинд Даку
45’ • Хуан Боселли
53’ • Никита Кривцов
Еще один матч дисквалификации назначен Рожкову условно с испытательным сроком до конца сезона. Также ругавшийся по пути в раздевалку игрок оштрафован на 100 тысяч рублей за оскорбительное поведение, не повлекшее прямое удаление игрока и не отмеченное в протоколе матча.
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