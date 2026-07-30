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Рожков избежал дополнительной дисквалификации за удар по лицу Боселли - РИА Новости Спорт, 30.07.2026
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Футбол
 
18:01 30.07.2026 (обновлено: 19:10 30.07.2026)
Рожков избежал дополнительной дисквалификации за удар по лицу Боселли

Рожкова дисквалифицировали на один матч условно за удар по лицу Боселли

© РИА Новости / Ксения Богодвид | Перейти в медиабанкФутбол. РПЛ. "Рубин" (Казань) - "Краснодар" (Краснодар)
Футбол. РПЛ. Рубин (Казань) - Краснодар (Краснодар) - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Ксения Богодвид
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Футбол. РПЛ. "Рубин" (Казань) - "Краснодар" (Краснодар). Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Защитника казанского "Рубина" Илью Рожкова дисквалифицировали на один матч за удар форварда "Краснодара" Хуана Боселли рукой в лицо.
  • Рожкову также назначен еще один матч дисквалификации условно с испытательным сроком до конца сезона и наложен штраф в 100 тысяч рублей за оскорбительное поведение.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение дисквалифицировать на один матч защитника казанского "Рубина" Илью Рожкова, сообщается на сайте РФС.
В воскресенье "Краснодар" обыграл на выезде "Рубин" (3:1). На 18-й минуте Рожков получил красную карточку, после того как ударил форварда "быков" Хуана Боселли рукой в лицо. После удара игрок гостей упал на газон, у него пошла кровь из носа, о чем он сигнализировал главному судье Артему Чистякову. По предварительному диагнозу, у Боселли закрытый перелом носа со смещением.
Российская премьер-лига (РПЛ)
26 июля 2026 • начало в 19:30
Завершен
Рубин
1 : 3
Краснодар
12‎’‎ • Мирлинд Даку
(Евгений Ставер)
45‎’‎ • Хуан Боселли
53‎’‎ • Никита Кривцов
(Хуан Боселли)
Кристиан Кардозо
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Еще один матч дисквалификации назначен Рожкову условно с испытательным сроком до конца сезона. Также ругавшийся по пути в раздевалку игрок оштрафован на 100 тысяч рублей за оскорбительное поведение, не повлекшее прямое удаление игрока и не отмеченное в протоколе матча.
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ФутболСпортРоссийский футбольный союз (РФС)КраснодарИлья РожковРубинХуан Боселли
 
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