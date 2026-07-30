Рожков избежал дополнительной дисквалификации за удар по лицу Боселли

Еще один матч дисквалификации назначен Рожкову условно с испытательным сроком до конца сезона. Также ругавшийся по пути в раздевалку игрок оштрафован на 100 тысяч рублей за оскорбительное поведение, не повлекшее прямое удаление игрока и не отмеченное в протоколе матча.